市府與VOGUE攜手 邀請更多國際企業支持台中花博

2018年08月21日 18:22 中時 陳世宗

結合花卉系列瓷藝作品、擬真石虎玩偶、彩繪花卉款自行車等，共同打造一場國際級花博品牌盛宴。（陳世宗翻攝）

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕！台中市政府與康泰納仕樺舍集團合作，成功號召法藍瓷、太平洋自行車、石尚企業等多家國際企業共襄盛舉，將推出花博專屬產品；包括花卉系列瓷藝作品、擬真石虎玩偶、彩繪花卉款自行車等，共同打造一場國際級花博品牌盛宴。

台中市政府觀光遊遊局21日在台北晶華酒店，舉辦「2018台中世界花卉博覽會 城市X品牌 國內行銷記者會」；包括花博意象結合法藍瓷瓷藝、太平洋自行車彩繪自行車款、美冠皮件旅行箱及由石尚企業精心製作的仿真石虎玩偶等，花博專屬品牌正式亮相。

觀光旅遊局長陳盛山說，國際企業響應台中花博，不僅是政府與民間力量的加乘，更是城市與企業形象整體提升！法藍瓷將從花博開幕後，逐月於全球指定專櫃推出花卉系列瓷藝作品的展示；透過藝術的力量，讓2018台中花博的美好傳遞到世界。

屢獲台灣精品認證的太平洋自行車，推出響應花博的彩繪花卉款自行車，呼應花博「花現GNP」展覽主題。深耕國際的美冠皮件，將透過旗下LOJEL旅行箱、Traveler Station等品牌遍及世界的上千個據點；以具體行動協助宣傳盛事，讓各地旅客更能瞭解台中、感受花博之美。

觀旅局強調，歡迎更多國際品牌企業參與行銷台中，透過全球社群媒體無遠弗屆傳遞能力，讓更多人瞭解花博！預計在花博開幕後，將邀請包括日韓、港澳、東南亞等國際網紅到台中踩線；透過國際網紅不同觀點、視角，讓更多國際友人、網友認識與瞭解台中深厚的城市文化。

(中時 )