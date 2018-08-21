菲律賓慈濟高效率 96小時讓災區復原

2018年08月21日 17:47 中時 廖德修

儘管信仰不同，透過人人虔誠祈禱，鄰里互助將滿街污泥清出，還給社區乾淨原貌。（圖／慈濟基金會提供）

菲律賓慈濟志工在重災區馬利僅那市、黎剎省聖馬刁鎮，規劃4個點帶動清掃。（圖／慈濟基金會提供）

清掃前─菲律賓慈濟志工在重災區馬利僅那市、黎剎省聖馬刁鎮帶動3694人次「以工代賑」大型清掃。（圖／慈濟基金會提供）

清掃後─菲律賓慈濟志工在重災區馬利僅那市、黎剎省聖馬刁鎮帶動3694人次「以工代賑」大型清掃，用了4天時間讓災區恢復原來面貌。（圖／慈濟基金會提供）

透過受災鄉親將廢棄物、泥沙挖出、搬運到巷子，再透過獨輪車運到道路上，由當地政府與慈濟志工調度的重型機具搬運，讓清運事半功倍。（圖／慈濟基金會提供）

菲律賓大馬尼拉地區水災後，慈濟志工在第一階段發放、勘災評估後，於16日起展開「以工代賑」大型清掃，在重災區馬利僅那市（Marikina）、黎剎省聖馬刁鎮（San Mateo,Rizal）帶動3694人次，眾志成城利用重型機械搭配人力，用了96小時，也就是只花4天時間，就將災區恢復原來的面貌。

大馬尼拉地區及鄰近地區11日發生水災，慈濟志工在第一階段發放麵包、飲用水、生活包等，經過多日勘災評估，需要展開重型機械搭配人力的大型清掃。慈濟志工與當地政府一起調度機械，並為災民準備圓鍬、獨輪車、雨鞋、手套、衣服等，在16日一早展開「以工代賑」大型清掃。

慈濟在重災區規劃4個點，包含馬利僅那市（Marikina）、馬蘭代里（Malanday）、杜馬那里（Tumana）、囊卡里（Nangka），以及聖馬刁鎮巴那巴里（Banaba, San Mateo），透過受災鄉親將廢棄物、泥沙挖出、搬運到巷子，再透過獨輪車運到道路上，由當地政府與慈濟志工調度的重型機具搬運，讓清運事半功倍，

許多受災戶儘管家園一片狼藉，卻跟著眾人從最慘重的住家幫忙清掃。未投入清掃的慈濟志工也準備食物，讓眾人補足體力，除此之外，警消人員也在災區為受災鄉親盡心力。人與人之間的互助之情，在災難時刻流露。

許多參加「以工代賑」清掃的受災戶，第一天立即去買了家裡需要的物品。患有小兒麻痺的瑞奇，儘管需要拄拐杖才能行走，也加入「以工代賑」清掃；用平時代步的三輪車幫忙運出廢棄物，領到「以工代賑」工資後，立刻去買家裡的用品，以及兒子的藥。原來瑞奇的兒子幾天前掉進河裡受傷，需要藥物治療，但大水把家裡的東西都淹沒。瑞奇感恩表示，這筆錢對我真是幫助很大，在我最需要時出現，謝謝證嚴上人！謝謝志工！

以工代賑居民茱微兒領到代賑金時喜極而泣！茱微兒表示，先生無法工作，原本擔心小孩的學費沒著落，這筆錢對幫助很大。

馬利僅那市長與聖馬刁鎮長也前來關懷，並跟著災民一起祈禱。聖馬刁鎮長克里斯蒂娜（ Cristina Diaz）在16日下午帶著官員及警察副長前來，感受慈濟在救災過程中的感恩、尊重、愛。鎮長克里斯蒂娜看到自己的人民能獲得實質幫助，不禁感動落淚！

馬利僅那市長馬塞利諾（Marcelino Teodoro）在巡視災區時，看到街邊有系統式的垃圾堆，除了感到稀奇，也協助調動大卡車幫忙清運。市長馬塞利諾不斷讚嘆菲律賓慈濟志工能迅速展開大型清掃作業，更感恩慈濟志工協助在短期內讓災民恢復正常生活。

慈濟基金會表示，菲律賓慈濟志工啟動「以工代賑」模式，除了提供受災民眾經濟上的援助，更提供工具讓災民有能力清理社區和自己的家園。儘管信仰不同，透過人人虔誠祈禱，鄰里互助將滿街汙泥清出，還給社區乾淨原貌，人與人之間也注入善循環。

(中時 )