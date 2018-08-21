辨識毒品有撇步 板橋警召集旅館摩鐵業授課

板橋分局召集旅館業者，舉辦識別毒品座談會。（王揚傑翻攝）

友善列印
中時

許多毒蟲選擇在旅館及摩鐵開毒趴，為讓旅館從業人員了解毒品態樣，協助警方打擊毒品，新北市板橋警分局今（21）日下午舉辦了辨識毒品座談會，召集轄內旅館及摩鐵業者，針對經常查獲的新興毒品，向業者詳細解說，更呼籲業者與警方配合，踴躍檢舉毒品。

警方表示，安居緝毒專案開始後，板橋警方也成立友善通報網，成員涵蓋各行各業，其中包含旅宿業者，通報網是監視器與警方鷹眼的延伸，隨時守護轄區治安，以Line群組與旅宿業者聯繫，希望透過最快速的時間能掌握毒品情資，避免有無辜青少年受害。

座談會中由偵查隊長林子祥指導這些業者如何辨識毒品，除了常見的海洛因、安非他命、K他命及一粒眠外，針對目前新興毒品咖啡包、軟糖、梅錠等，毒販利用客製化的包裝手法，吸引年輕族群購買，警方也提出防範手法。

警方指出，因旅館及摩鐵具隱蔽性且花費不高，許多毒品人口喜歡在旅館內吸毒徹夜狂歡，過去也曾發生因為吸毒造成暴斃死亡的案例。

林子翔呼籲業者，對於上門住宿的顧客，旅館從業人員也能從房內傳出的異樣與異狀，例如氣味、聲響及丟棄的廢棄物來研判是否有吸毒可能，而住宿或休息者身分如果有未成年男女，並沒有家長陪同的，都應該主動通報，而警方對於通報者的身分也會嚴加保密。

(中時 )

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