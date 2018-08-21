高雄》綠營批議員配合款走回頭路 韓國瑜反譏：心裡有鬼全世界都是鬼

2018年08月21日 16:52 中時 李義

為了是否要恢復議員配合款，高雄市長參選人戰火再起。陳其邁表示，堅持改革，不會恢復議員配合款制度；韓國瑜反譏，只有心裡有鬼的人，看出去，全世界都是鬼。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜，回應媒體詢問恢復議員配合款看法，民進黨高雄市長參選人陳其邁21日召開記者會，堅定表示，會堅持改革，不走回頭路，不會恢復地方議員配合款制度。

陳其邁表示，擔任代理市長時並無地方配合款，陳水扁擔任台北的時取消地方配合款，繼任的馬英九與郝龍斌也未恢復。地方配合款執行上衍生相當多弊端，也讓整體財政資源破碎化，高雄市是台北10倍大，地方配合款會加大城鄉差距。

陳其邁說，陳菊2015年取消地方配合款是進步的決定，未來當選市長，會負起政治責任，透過預算編列，包括公民參與式預算、由里長或議員來對地方相關建設需求、市府整體市政規畫等管道編列預算，並接受議會監督審議。

韓國瑜則反駁「只有心裡有鬼的人，看出去，全世界都是在鬼」，才提出考慮恢復議員配合款，民進黨便迫不急待扣上「反改革」的大帽子，桃園、台中市政府仍維持議員建議權，民進黨是否同樣質疑鄭文燦、林佳龍利用議員配合款綁樁？他們兩位市長也是「反改革」？

韓國瑜表示，所有工程發包都公開透明化，市府官員又堅守最後一道防線，怎麼會有綁樁的問題？難道沒有了議員配合款，市政府的工程發包就沒有綁樁的問題？

韓指出，高雄幅員遼闊，山上海邊偏鄉地區，當地議員對在地需一定比市府還瞭解，他們的建議一定程度可縮小城鄉差距。

(中時 )