清華女孩扯鈴外交登上聯合國舞台

2018年08月21日 17:19 中時 陳育賢

清大學生邱怡澍近日參加聯合國主辦的「世界大學生領導大會」，其中科管所學生邱怡澍在會中表現亮眼，因高超的花式扯鈴技術，還被選為唯一在閉幕大會中表演的與會代表，讓來自各國的大學生驚嘆不已，同時也以扯鈴作外交。

由英國人道主義事務組織與聯合國開發計畫署共同主辦的世界大學生領導大會，8月初在泰國曼谷的聯合國會議中心登場，此次的大會共有來自87個國家、1057位青年代表參加，大會除了激勵人心的演說、座談討論之外，還有可身體力行的「服務日」。

邱怡澍參與的服務項目是到貧民窟與學童互動、教授英文，並整理校園，而從小學習扯鈴的邱怡澍，這次也指導學童體驗扯鈴的樂趣，主辦單位獲知怡澍有這項技藝後，更特別邀請她在閉幕大會上演出。

由於台灣並非聯合國成員，會場內也無法展示中華民國國旗，邱怡澍為此特別在雙扯鈴的表演中選了紅色及藍色的扯鈴，讓「國旗色」的扯鈴高高躍上國際舞台，怡澍用扯鈴作了場最好的國際外交，也讓世界看見了台灣。

清大指出，邱怡澍允文允武，不只拿過全國扯鈴冠軍，也是清華桌球隊員，曾獲大專院校團體金牌，另曾在清華創業日榮獲首獎、擔任外交部國際青年大使，同時也是2017台灣小姐亞軍，並將在明年代表台灣參加國際小姐選拔。

(中時 )