Su-30衝破500架！奪下俄戰機出口冠軍

2018年08月21日 16:56 中時電子報 何宜玲

Ich mag das @YouTube-Video: https://t.co/esbNV8cjVJ Putins Reaction On Seeing Sukhoi Su-30 Fighter Jets Escorting His Plane To Russian — Carl Eilers (@carl_eilers) August 20, 2018

俄國全球最暢銷的戰機，就是生產銷售即將突破500架的Su-30，這個數量跟同時期進入市場的歐洲颱風戰機，以及法國達梭公司的飆風戰機幾乎可以匹敵了。

根據《俄羅斯衛星網》(Sputnik News)報導，印度是首個訂購Su-30MKI戰機的國家，並且總共下單了272架，可能是大批量生產的緣故，對蘇霍伊集團產生了積極影響。但是讓Su-30MKI戰機大獲成功的主要原因，在於它應用了航空電子設備的開放性結構，讓系統設備大幅升級。

所謂的開放式結構，是指將戰機的武器控制、導航和防護等各種系統，連接到中央電腦上面。讓戰機所有系統介面都變成數位化操作，這種現代化的改革大舉推升了Su-30戰機的競爭力。因為如今使用傳統航空電子設備的戰機已經無法和世界接軌，而Su-30的創新也為同系列戰機開創了寬廣的未來。

報導分析指出，Su-30還擁有強大的雷達、光電瞄準系統和開放式結構的航空電子設備，因此讓它成為一架俄國史上出口最多的暢銷戰機。

(中時電子報)