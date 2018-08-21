宛如F-5F復刻 伊朗解密首架國產「Kowsar」戰機

由高層將領陪同、伊朗總統魯哈尼（圖右前）試搭新亮相的首架國產「Kowsar」戰機。（圖/伊朗總統府辦公室）

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中時電子報

據伊朗英文電視台（PRESS TV）報導，長年遭到美國等西方社會封鎖禁運的伊朗，在自身的國防工業協助下，緩步發展出屬於自己的「第四代戰機」，日前在軍方高層陪伴下、總統魯哈尼（Hassan Rouhani）親自前往首都德黑蘭（Tehran）的基地，視察這款名為「Kowsar」首架國產戰機。

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從電視台公布的畫面可以發現，伊朗這款「國產」戰機的外型，與著名的美規F-5F「虎二式」戰機（F-5E/F Tiger II）外型極為相似。從繼承伊斯蘭革命前軍備的伊朗，雖與美國長期形同水火般對立，陣中卻持續讓F-5E、F-4「幽靈」（F-4 Phantom II）和F-14「雄貓」戰機（Grumman F-14 Tomcat）繼續執行任務，並透過如古巴「拼裝車」的手藝，讓老舊的戰機能持續維持狀態和更新。

總統魯哈尼（圖右二）與軍事將領檢視、伊朗首架「Kowsar」國產戰機的設備。（圖/伊朗總統府辦公室）

塗上虎斑圖案的中華民國空軍現役F-5E戰機。（圖/空軍司令部粉專）

伊朗國內多個通訊社透露，官方定位「Kowsar」戰機為第四代戰機，總統魯哈尼也下令軍方即刻開始進入量產。飛機擁有單/雙座兩版、搭配最先進航空電子與火力控制系統，駕駛艙內裝設多個數位螢幕，讓飛行員能使用高速運算的電腦系統、以及便捷的地圖顯示。戰機也可掛載多枚飛彈，但伊朗軍方並未公布型號或款式。

伊朗空軍技術人員在F-14A戰機旁，與小熊維尼玩偶合影。（圖/美聯社）

對於首架國產戰機的評價，最高領袖（Supreme Leader of Iran）阿里·哈米尼（Ali Khamenei）感到非常高興，認為此一戰機的出現、能讓伊朗的國防軍事能力再上層樓，並搭配國產的飛彈系統，共同擊退來犯的敵人。「當全球都反對我們（伊朗）時，我們更應該加快腳步發展，隨時做好必須的準備。」

(中時電子報)

文章來源：Iran unveils first domestic fighter jet

文章來源：Iran Unveils First Homegrown Fighter Jet (+Photos)

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