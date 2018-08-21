暨大附中暑假新生訓練 活動多元又有趣

▲暨大附中暑假辦理新生訓練，由校長張正彥親自為新生作校務簡報。（楊樹煌攝）

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▲參與暨大附中新生訓練的學生手持新生始業輔導課程手冊與校長張正彥合影留念。（楊樹煌攝）
▲暨大附中新生於資訊教室進行線上填寫學務輔導EP系統，為未來3年學習的歷程做好準備。（楊樹煌攝）

暨大附中為讓高一新生安心進入另一學習階段，同時對學校相關學制課程更加認識，校方特別安排3天新生訓練，並幫忙學生準備豐富多元課程，啟發新生學習興趣，透過課程實作及策略聯盟大學校系實地參訪，讓新生更快了解，確定未來升學志向。

同時，校方也請高二學姐全程在旁陪同，一起鼓勵學弟妹不斷探索，開拓更寬更廣的新視野。校方表示，新生訓練首日有，校長親自作校務簡報及各處室業務介紹；下午進行國際教育專題講座，最後由新生依序進入資訊教室，線上填寫學務輔導EP系統，為未來3年學習歷程做好準備。

第2天進行『校園闖關大挑戰』活動，透過在校內各處設立關卡，訓練新生相互認識與團隊合作，活動中讓所有同學認識校園的環境設施與功能。並辦理3場『我的附中時代』講座，讓學生了解學校強調的核心精神與目標，並有了解學生健康狀況的新生健康檢查。

最後1天則特別安排高中新生前往策略聯盟學校亞洲大學，高職新生前往嶺東科技大學；3校合作為新生未來生涯規劃做校系間實際體驗，讓高一新生了解未來產業及高教發展趨勢、也讓新生對自己未來生涯規劃方向更明確。

校長張正彥表示，新生訓練代表著所有新生另一階段學習的開始，透過各處室及導師們細心的安排，融入新課綱，學習歷程及各項素養導向內涵，讓高一新生感受到附中的熱情與歡迎，希望3天的訓練課程，要讓每位同學都能收穫滿滿，迎接自己美好的未來。

(中時 )

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