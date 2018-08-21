小米在以色列開張首家專賣店 全球市佔達11％

小米公司將在以色列特拉維夫開設專賣店，展示與銷售相關商品。(圖/globes)

友善列印
中時電子報

中國大陸的小米(mi)手機是以色列的第3大品牌，僅次於三星與蘋果，現在小米計劃擴大在以色列的業務，於特拉維夫開設了第一家小米專賣店，除手機、平板電腦之外，該品牌的100種相關週邊產品也都會展示與銷售，包括腳踏車、電動滑板車、背包、太陽鏡和雨傘等。

以色列「全球報」(globes)報導，小米公司表示，該公司在2017年的銷售額增長了67.5％，在歐洲市場的佔比是5.3％，居於第4名，僅次於三星(33.1%)、蘋果(22.2％)，以及華為，另一個同樣來自中國大陸的品牌佔到16.1％。

小米目前在全球擁有234家品牌專賣店（不包括中國大陸，擁有2000家分店），另有103家商店正處於規劃階段，以色列特拉維夫的專賣店是全球通路的第235家，預計還會再開更多。

小米品牌僅有8年歷史，它的成長速度令人訝異，在以色列，2016年的市佔不足5%，但是到了2017年已竄升到11.3%，以色列進口商Hemilton斷言，這個今年已升到14％，成為以色列第三最受歡迎的品牌。主要原因在手機的介面相當方便，而且價格範圍相當500謝克爾~2000謝克爾(4000新台幣~16000新台幣)。

手機佔小米公司業務的15%為最大宗，但還有很多其他電器週邊，第二大項目是科技電器，比如電動滑板車，平均售價2000謝克爾，還有機器人吸塵器， 1450謝克爾(12000新台幣)，這部分正是小米希望在以色列宣傳的，Hemilton商業經理艾亞．阿倫(Eyal Aharon)說：「大多數以色列群眾都知道小米是物美價廉的手機，但我們希望以列人們知道，小米還有除手機以外的數百種產品，大多數也會在以色列販售。」

(中時電子報)

文章來源：Xiaomi opens first Israel store

更多兩岸時事，請看中時兩岸頻道

我與薩國斷交　吳敦義：維持邦交…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。