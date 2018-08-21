行動變色龍 俄將秀軍事隱形偽裝技術

俄羅斯技術國家集團研發的偽裝新技術可用在部隊的服裝上。（Rostec）

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中時電子報
變色龍迷彩裝

俄羅斯2018國際防務展8月21-26日在莫斯科登場，政府將展示能讓地面部隊改變外觀的「隱形偽裝」（stealth camouflage）技術。

據塔斯社與《大眾機械》（Popular Mechanics）網21日報導，這項技術由俄羅斯技術國家集團（Rostec）研發，能根據軍人所處的環境，來改變顏色與圖樣。

Rostec執行長車梅佐夫（Sergei Chemezov）說，這項技術能呈現並模擬複雜的圖像，包括迎風搖曳的樹葉在內。

Rostec將在展覽中秀出應用在頭盔上的偽裝系統，目前它只透露，系統是由「電力控制」。Rostec說，這套系統能用在軍服、坦克，甚至裝甲戰車上。

事實上，這套偽裝系統是俄羅斯「勇士」（Ratnik）-3單兵作戰系統的一部分。事實上，這套偽裝系統是俄羅斯「勇士」（Ratnik）-3單兵作戰系統的一部分。「勇士」是俄羅斯改良地面部隊裝備計畫的一部分，為期10年，其中包括發展護身裝甲，戶外裝備與武器等。

Rostec說，已提供俄羅斯陸軍12萬「勇士」裝備。而「勇士」-3是目前最具雄心的發展階段。除了發展隱形偽裝系統外，還研發了能減少疲勞，並增加俄軍負重能力的外骨骼動力系統。

儘管先前「勇士」單兵計畫研製的主要是價格較低廉的裝備，但「勇士」-3所發展的裝備是至今計畫中技術最複雜，也最昂貴的。分析認為，這些裝備不太可能供一般部隊使用，而會供俄羅斯特種部隊（spetsnaz）使用。

(中時電子報)

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文章來源：Russia to Demonstrate Active Camouflage for Soldiers, Tanks

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