丟人現眼！韓籍博士生當口譯 台大「只給2百」

圖為台灣大學校門。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報

不尊重專業！一名網友爆料，自己朋友是就讀台灣大學的韓籍博士生，近日在學校座談會上擔任韓語現場口譯，整場座談會1.5小時，台大校方卻只給200元打發，事件在網路上發酵，被網友痛批「給人家一天飯錢嗎....」、「說個笑話：台大尊重專業」。

原PO在臉書發文，表示韓籍博士生是被「找去」參加台大座談會，結果到達現場，麥克風一遞就叫他翻譯，工時1.5小時，事後竟「只給200元」意思一下，「台大做為頂大似乎不太在意，但當事人之後對於類似的邀約，全部拒絕了！」

原PO痛批，台大預算是全國大專院校最多，整間學校的價值觀卻扭曲成這樣，「對現場口譯開這種價格，不嫌好笑也要覺得丟臉才對」。

被當成廉價勞工的韓籍博士生則說，不再追究此事、到此為止就好，以他的年紀沒拿到博士學位「回到韓國等於什麼都沒有」，雖然當下憤怒，但對於系所的教授師長還是要有長幼倫理。

對此，網友們怒批，口譯的價碼根本不能照最低薪算！「口譯都是上千起跳，給200是三小…」、「不愧是資方島」、「給你機會學習耶，這是台灣的作法」、「凹自己本國研究生不夠還要凹國外的，名聲傳到國外超級難聽、丟臉」、「肯定為了畢業證書幹在心裡吧」、「堂堂頂尖大學如此不重視翻譯專業，實屬可悲」。

(中時電子報)

翻攝自臉書

暨大附中暑假新生訓練 活動多元… HOLA二十周年慶 熱銷按摩椅3.5折

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。