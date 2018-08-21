丟人現眼！韓籍博士生當口譯 台大「只給2百」

2018年08月21日 16:57 中時電子報 莊楚雯

不尊重專業！一名網友爆料，自己朋友是就讀台灣大學的韓籍博士生，近日在學校座談會上擔任韓語現場口譯，整場座談會1.5小時，台大校方卻只給200元打發，事件在網路上發酵，被網友痛批「給人家一天飯錢嗎....」、「說個笑話：台大尊重專業」。

原PO在臉書發文，表示韓籍博士生是被「找去」參加台大座談會，結果到達現場，麥克風一遞就叫他翻譯，工時1.5小時，事後竟「只給200元」意思一下，「台大做為頂大似乎不太在意，但當事人之後對於類似的邀約，全部拒絕了！」

原PO痛批，台大預算是全國大專院校最多，整間學校的價值觀卻扭曲成這樣，「對現場口譯開這種價格，不嫌好笑也要覺得丟臉才對」。

被當成廉價勞工的韓籍博士生則說，不再追究此事、到此為止就好，以他的年紀沒拿到博士學位「回到韓國等於什麼都沒有」，雖然當下憤怒，但對於系所的教授師長還是要有長幼倫理。

對此，網友們怒批，口譯的價碼根本不能照最低薪算！「口譯都是上千起跳，給200是三小…」、「不愧是資方島」、「給你機會學習耶，這是台灣的作法」、「凹自己本國研究生不夠還要凹國外的，名聲傳到國外超級難聽、丟臉」、「肯定為了畢業證書幹在心裡吧」、「堂堂頂尖大學如此不重視翻譯專業，實屬可悲」。

(中時電子報)