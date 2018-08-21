「你碾我的死雞!」村霸砸車亮手榴彈索賠9百萬

(示意圖/達志影像)

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中時電子報

廣東一名陳姓男子，日前夥同他人攔下一台路經村口的計程車，他將乘客全數毆傷，砸爛玻璃與車主手機，並且用車主「碾死一隻雞」的理由向車主索賠將近900萬台幣的賠償金，甚至取出手槍與手榴彈威脅。廣東法院於昨天公開宣判該名惡霸12年有期徒刑。

2015年9月，陳姓男子夥同他人，持自製斧頭打砸一輛經過村口的計程車，並毆傷車內乘客，並且用他碾死一隻雞為由，向車主蔡男強行索賠180萬元人民幣（約新台幣860萬）。在雙方協商過程中，陳男又砸毀車主的手機，再次持斧頭砸爛車窗擋風玻璃，用刀刺破4個輪胎，甚至持仿六四式手槍和手榴彈威脅車主。

2017年7月，當地政府派員到村裏確認被陳金朝霸占、破壞的耕地時，陳駕駛電動腳踏車阻撓，用鋤頭將2名工作人員打傷。同年8月，當地水政支隊到陳的居住地制止他盜採砂石時，陳使用煙花炮攻擊執法人員，迫使對方撤離，並毀壞附近監控設備。

2017年11月，警方抓捕陳金朝期間，陳竟持獵槍與警方對峙，並無視警方的鳴槍示警和勸降並逃跑拒捕。最後，警員開槍將其擊傷，逮捕歸案。事後，警方還在其住所查獲一批手槍、獵槍、手雷、子彈等違禁品。

本月20日，廣東高級法院通報，陸豐市法院當日對被告人陳金朝涉嫌尋釁滋事、故意傷害、妨害公務、非法持有槍枝、彈藥一案公開宣判，判處其12年有期徒刑。法院認為，陳南作為一名典型「村霸」，性質惡劣，影響敗壞，嚴重危害了民眾的人身財產安全，應予以嚴懲。

(中時電子報)

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