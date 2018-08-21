國泰／國泰港龍航空官網獨享「心動價」直飛東京5999元起

東京城市美景。圖：業者提供

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紐約有世界文化之都美譽。圖：業者提供

進入第三週，直飛東京5,999元起，飛紐約也只要16,999元起，旅客可以從東京鐵塔漫步到巴黎鐵塔，由好萊塢片場穿梭到百老匯劇場，所有驚喜票價只限國泰/國泰港龍航空官網周二至周四限時搶購，同時預訂飯店，節省更多！

本週「心動價」活動自8月21日限時搶購至8月23日止。旅遊出發期間自2018年8月24日起至2019年1月31日止 (各航點詳細細則請依國泰航空官網為主) 。

「心動價」優惠航點及票價：

台北-東京來回經濟客艙5,999元起、台北/台中/高雄-曼谷來回經濟客艙3,999元起、台北/台中/高雄-巴黎來回經濟客艙12,199元起、台北/台中/高雄-阿姆斯特丹來回經濟客艙12,199元起、台北/台中/高雄-洛杉磯來回經濟客艙12,499元起、台北/台中/高雄-紐約來回經濟客艙16,999元起。

網上訂票除了享專屬優惠票價外，持台新國泰航空聯名卡購票，同時享台幣5元累積1「亞洲萬里通」里數，輕鬆賺取飛行里程，還有歐洲購物村9折購物折扣及國際電話卡95折優惠。多樣獨家禮遇只在國泰航空官網或APP應用程式呈獻給您，馬上行動，機會錯過不再！

相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空 / 國泰港龍航空網站www.cathaypacific.com.tw

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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