小額捐款支持林杏兒 送你幸福特快車

2018年08月21日 17:14 中時電子報 綜合報導

林杏兒 提供

許多議員參選者沒有雄厚資金撐腰，因此不少民眾會透過小額捐款表達對參選人的支持，林杏兒甚至在個人粉絲專業上表示，民主選舉的「捐款」是一種肯定的形式，今天收到參選過程第一筆小額政治捐款，心裡好感動。近日更發起捐款一千元即送幸福特快車一台，感謝民眾的相挺。

林杏兒 提供

林杏兒對於此次參選議員有深刻的感想，並說道自己不是生長在政治世家的政二代，沒有參政捷徑、不是富二代，更不可能有雄厚財力。但林杏兒相信民主社會的政治參與人權精神，可以不受財力限制，可以給真正想做事的人一個公平競爭的機會。杏兒投身公益義不容辭，結合公私部門提供社會弱勢更多的協助與關懷，她希望這座城市裡的每一個人不再那麼辛苦，都能過得很好，過得快樂。林杏兒堅信只要夠勤奮努力，實實在在地做事，一定可以成功，一定可以實現我的承諾，實現幸福台北。

沒有支持的民眾，就沒有走下去的候選人。林杏兒為了感謝民眾的支持，特別在八月份舉辦一個加油金募集的活動，只要捐款一千元就能獲得印製有林杏兒人像的「幸福特快車」模型，並將募款金額比喻為「幸福特快車」的油，意旨有油才能使車子驅動，有大家的支持杏兒才能向前奔跑。

(中時電子報)