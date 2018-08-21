中央大學校友浩子勉勵學弟妹：以老鷹的視野看世界

2018年08月21日 17:23 旺報 李侑珊

浩子的主持功力一流，不斷邀請學生上台與其互動，增添學生的自信心。（中央大學提供）

浩子與今年出席的中央大學社團菁英一同合影留念。（中央大學提供）

018中央大學社團長研習營以「夢想啟航，迎向未來」作主軸，21日邀請資管系校友謝炘昊（藝人浩子）擔任機長發表演講。浩子以放下工作，流浪世界一年的經驗作分享，提醒社團學弟妹以「老鷹的視野」看世界，直說：「如果哪天看東西不順眼，不妨換個角度看看，將自己格局活得更大一點！」

浩子在中央大學就學期間，熱衷參與社團活動，曾參與資管營、吉他社和熱音社，後投入演藝工作，2011年以「食尚玩家」節目榮獲金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎。

浩子以他流浪至加拿大十峰山看湖的經驗，和同學說明身為社團領導與社員的不同，應以「鳥瞰」之姿安排大局；因為從湖畔邊看到的枯木色，與從山頂俯視的屏息美景，全然大不相同，「有時候看東西不順眼，有可能是站錯了位置」他以此勉勵社團長，稱其職責所在，懂得適時換位思考並且「成就事，而非成就人」，放下對個人的期待，並轉化成推動社團前進的動力，帶領社團走向美好未來！

浩子在與中央大學同學的問答中，提到旅行中對人生意義的反思，並點出人生的意義是「以服務為目的」，因為服務得到回應，受到鼓舞而展現出更多的熱忱與快樂，點出社團長研習營的核心意義，同學也在分享社團經驗中與此呼應，並且從中找到實現自我的價值。

中央大學校長周景揚也在百忙之中特地前來參與此次盛事，也提出專業知識之硬實力培養是大學中不可或缺的能力，而「軟實力」的獲得必須透過書本以外如社團內部的團隊合作、溝通能力、領導力等等來取得，最後也勉勵社團長向浩子學習，以開闊的視野，汲取更多必備能力。

(旺報 )