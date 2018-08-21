上班路線不符未准職災給付 法官斥勞保局「僵化」

2018年08月21日 17:31 中時 鐘武達

僵化！1名劉姓女子在台中市的連鎖火鍋店工作，前年上班途中車禍受傷向勞保局申請職災醫療給付，但勞保局指她上班路線方向不符而未核准，劉女提行政訴訟，彰化地方法院法官審理後以成語「方枘圓鑿」、「膠柱鼓瑟」指勞保局不知變通，並判決劉女勝訴，不過，全案仍可上訴。

彰化地院判決指出，前年5月22日上午11點21分，劉女騎車行經台中市南屯區大墩路與向上路口與人發生交通事故，左側髖部挫傷 、頭皮損傷。劉女認為是上班途中受傷，依法可向勞保局申請職災醫療給付，不料卻遭拒，接著訴願也失敗，才提行政訴訟。

勞保局拒絕給付，是因認為劉女上班路徑應往東北方，但事故發生是在其住所南方，不在合理路徑中，不符合「被保險人上下班、於適當時間，從日常居住處所往返就業場所」的要件，勞保局並提出GOOGLE建議路線圖，指稱劉女依該路線，比她主張的上班路線還要近。

劉女不服表示，她不是台中人，對地理位置不熟，認路能力又差，是朋友建議安全、單純的路線且為避免逆向，才往南方行駛，且該路線車流量較小、較安全，尤其當天是上班日，她確實是要去上班，上班時間為中午12點。

法官審酌，劉女主張的路線雖較遠，但也僅需11分鐘就可到達上班地點，勞保局所提的GOOGLE建議路線較短，卻須穿越車道，反而較危險，並認為地理位置相對關係應納入考量，但非「唯一」、「絕對」標準，不應「僵化」解釋，還以成語「方枘圓鑿」、「膠柱鼓瑟」批勞保局的解釋固執、不知變通。

法官為此認定劉女是上班途中發生車禍受傷，符合職業傷害規定，撤銷訴願決定與原處分，可獲職災醫療給付。

(中時 )