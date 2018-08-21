國際青年志工彩繪獨老住家 讓阿公阿嬤生活變彩色

國際青年志工在阿公住家彩繪沙灘海景，實現阿公天天度假的夢想。（張朝欣攝）

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來自馬來西亞、香港、台灣的20餘名國際青年志工，用畫筆關心獨居老人，21日在台西、四湖鄉幫獨居老人彩繪住家，不僅住處外觀煥然一新，連室內牆壁都畫上海邊風情，老人家開心表示「每天都像在度假，人生變彩色的」。

雲林縣遠景發展協會為讓偏鄉國際化，舉辦台西鄉國際青年志工營，經過多年經營，已在國際志工圈打響名號，今年共有22名各國青年志工來到台西鄉，與華山基金會共同展開為期12天的社區彩繪服務。

志工們21日前往台西、四湖鄉，1名行動不便的阿公希望住家看起來像是度假小屋，志工們便把住家外觀彩繪成南洋度假風，室內牆壁還畫上沙灘海景，實現阿公天天度假的夢想；阿秀阿嬤的住家則是「笑臉向日葵」、「荷花池」庭園風格，陪伴阿嬤開心過生活。

來自馬來西亞的志工說，雲林縣有許多獨居老人，除了政府的照顧，也有華山基金會等社團付出關心，讓他們感受到雲林是1個充滿愛心的地方；香港志工覺得台西、四湖雖然地處偏鄉，但大家會互相照顧，很有人情味。

遠景發展協會理事長丁仁桐表示，此次志工以服務獨居老人為主，有些老人家因健康情況不佳，無法經常整理住家，志工們在彩繪前會幫忙打掃環境，老人家見住處變得乾淨明亮，心情也跟著開朗起來。

今年志工也參與台西海口音樂祭，白天幫忙布置場地，晚上體驗國境之西台西鄉的音樂盛事；同時幫忙彩繪台西圖書館兒童閱讀室，行程滿檔，收穫滿滿。

(中時 )

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