雲林》張麗善發布競選歌曲 展勝選氣勢

2018年08月21日 18:08 中時 許素惠

台北市雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會創會會長陳麗芳（前左五），為雲林縣長參選人立委張麗善（前左六）競選歌曲《雲林要改善、選乎張麗善》填詞，該聯誼會姊妹們一起大聲唱。（許素惠攝）

台北市雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會創會姊妹，一起為雲林縣長參選人立委張麗善（二排右七）與競選搭檔斗六市長謝淑亞（二排右六）高喊「凍蒜」！（許素惠攝）

雲林縣長參選人、立委張麗善21日發布競選歌曲《雲林上場》、《日頭花》、《雲林要改善，選乎張麗善》，曲風明朗、節奏輕快，大有胸有成竹迎戰的自信與氣勢，張矢志一定會選上，絕不會讓支持者「漏氣」。

張麗善3首競選歌曲分別是人稱「臺灣紅面番鴨大王」的蔡義德作詞作曲的《日頭花》、台北市雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會創會會長陳麗芳填詞的《雲林的日頭花》，以及雲林在地樂團「爵士貓 Jazz Cat」的主唱張志明作曲的《雲林上場》。

張麗善競選搭檔斗六市長謝淑亞，及40多名雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會，與日頭花姐妹會的姊姊妹妹都現身力挺。

張麗善說，3首歌曲風都不同，但都洋溢著希望和溫暖，這就是雲林最需要的「日頭花」，他絕不會讓大家失望漏氣，一定會當選。

張麗善和姊姊妹妹們齊聲高唱《日頭花》與《雲林的日頭花》，《雲林上場》則由張志明獻唱，氣勢昂揚。

張麗善感謝好友贈歌，也感謝她謝淑亞在他最需要支持時站出來相挺，兩人會攜手翻轉雲林的命運，讓雲林好好、讓雲林好上加好，讓雲林上場做主角！

(中時 )