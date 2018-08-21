6旬翁騎車疑違規左轉 遭工人駕車撞死

台南善化目加溜灣大道20日上午發生一起死亡車禍，63歲楊姓機車騎士遭後方駕駛轎車的郭男撞上，送醫後不治死亡。（李其樺翻攝）

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中時
警方調查車禍現場。（李其樺翻攝）
肇事銀色轎車左側車頭毀損、擋風玻璃碎裂。（李其樺翻攝）

台南善化目加溜灣大道20日上午發生一起死亡車禍，63歲楊姓機車騎士遭後方駕駛轎車的郭男撞上，送醫後不治死亡。警方初步調查，雙方雖然沒有酒駕，不過死者疑似違規左轉，加上肇事郭姓駕駛未注意車前狀況才釀禍，車禍原因有待調查釐清。

警方表示，20日上午10時許，楊姓男子騎乘機車，沿著目加溜灣大道由西往東方向行駛，行進至目加溜灣大道與小新里鄉道路口時，遭後方一輛銀色轎車撞上，連人帶車彈飛倒地，楊男當場失去呼吸心跳，送往麻豆新樓醫院急救後，於當日中午12時仍因傷勢過重不治。

肇事銀色轎車左側車頭撞爛，擋風玻璃碎裂，可見當時撞擊力道之猛烈，肇事郭姓駕駛（39歲）平日從事粗工，他向警方供稱，當時要開車前往工地上班，在路口處死者的機車突然出現，來不及閃避就撞上。死者家屬聽聞噩耗，悲傷不敢置信，要求警方查明真相。

警方表示，死者家住善化，當時騎乘機車正準備返家，卻未依兩段式左轉規定，直接從外側車道切往內側車道左轉；後方行駛內側車道的郭男則疏於注意車前狀況，導致這起死亡車禍。

另外該路段限速50公里，郭男坦承當時車速極快，不過是否超速肇禍？警方說法保留，僅表示肇事原因還有待進一步調查釐清。

(中時 )

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