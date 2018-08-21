台薩斷交 網友：馬英九、蔡英文高下立判

總統蔡英文。（圖／本報資料照，陳信翰攝）

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中時電子報
/綜合報導

總統蔡英文剛結束「同慶之旅」返國，外交部長吳釗燮今天卻宣布，與中美洲邦交國「薩爾瓦多」斷交，中華民國邦交國只剩下17個，有批踢踢網友說，「馬前總統八年任內僅斷1個國家，但仍被批親中，蔡總統上任以來已有5個國家與我國斷交，高下立判」。

蔡政府上任以來，已有5個國家與我國斷交，包括聖多美普林西比（2016年）、巴拿馬（2017年）、多明尼加（2018年）、布吉納法索（2018年）以及薩爾瓦多（2018年）。薩爾瓦多是吳釗燮接任外長後，第3個國家與我國斷交的友邦，我國邦交國降至17國，2008年馬英九總統上任後改採「活路外交」，任內僅有甘比亞1國在2013年與我國斷交。

網友還說，「蔡英文上任兩年多，已經斷交了5個國家，雖不親中，但在處理和中國大陸關係上，有比較高明？只要斷交就喊中國大陸打壓，並說不會在壓力下屈服，但根本從頭到尾被壓著打，又沒有任何主張」，網友文末強調，「馬英九和蔡英文的能力，已經高下立判了」，「歷史終將還給馬英九一個公道」。

其他網友批評，「請用檢視馬英九標準檢視蔡英文」、「打馬是一種風潮」、「人家對台灣的印象是來開餐廳的」、「馬英九斷交就是馬無能，蔡英文斷交就是怪別人」。

(中時電子報)

回不去了！不可逆的中華民國邦交國數目

文章來源：PTT論壇

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