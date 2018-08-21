這有哏！台北米其林摘星名廚今晚逗陣辦桌

2018年08月21日 17:45 工商 姚舜

台北米其林三星「頤宮」中餐廳在「閃耀米其林， 翻轉辦桌宴」推出的菜式「福祿壽拼盤」。（圖／EZTABLE簡單桌）

台北米其林餐盤推薦餐廳「蘭」餐廳在辦桌宴時推出的菜式「翻轉八絲燴乾屯」。（圖／EZTABLE簡單桌）

全台最大線上訂餐網站「EZTABLE簡單桌」舉辦的「台北餐廳周」將於9/3日至9/17止展開，進入第四屆的該美食推廣活動共有90家精緻Fine Dining餐廳與特色 Bistronomy 餐酒館共同參與，而了提高活動能見度並讓食饕與吃貨品嘗台灣頂級美味，主辦單位EZTABLE簡單桌今年首度將星光閃耀的米其林與台灣「辦桌」宴席文化結合，以桌菜形式推出「閃耀米其林 · 翻轉辦桌宴」星光晚宴，讓米其林星光美餚變身「辦桌菜式」，食在有藝思。

將於今（21）晚與8月30日兩晚在台北君品酒店?宮餐廳席的「閃耀米其林， 翻轉辦桌宴」，是由國寶級總舖師林明燦偕同台北米其林三星餐廳君品酒店「頤宮中餐廳」、米其林一星「大三元酒樓」、米其林餐盤推薦餐廳「Orchid 蘭餐廳」，以及義大利米其林一星餐廳主廚伊格馬夏在台主持的「Lorigine by La Credenza 歐傑洛義式餐廳」主廚聯手設計菜單，每人推出2道菜色，除了10道星光佳餚，現場並會將傳統辦桌那卡西表演、用餐桌椅、擺飾等風格帶入晚宴，創米其林主廚「逗陣辦桌」先例。

將於8月23日中午開放線上訂位的「台北餐廳周」，參與的 90 家餐廳囊括了中西日式各種菜系與不同業態，同時在〈2018台北米其林指南〉中得到三星的君品酒店「頤宮」中餐廳、米其林一星台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳、「教父牛排」、「大三元酒樓」，以及米林餐盤推薦的高人氣「頁小館 Restaurant Page」、「Orchid Restaurant 蘭餐廳」、「Lorigine by La Credenza 歐傑洛義式餐廳」與君品酒店「寶艾」西餐廳等都共同參與，水準是歷來之最。

參加「台北餐廳周」活動的餐廳，自9/3日至9/17日止，都會以最佳優惠推出套餐，每位午餐 599 元起、晚餐 899 元起（10% 服務費另計），持有指定銀行之卡友與電信用戶，並另可再享有最高 9 折優惠。

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