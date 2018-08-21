2018年08月21日 17:43 中時 洪秀瑛

孫沁岳與陽詠存。（中視提供）

JR和黃甄妮。（中視提供）

中視八點檔《真情之家》劇中主要CP有3對。孫沁岳和陽詠存繼《軍官•情人》後再度湊成對，雙方有熟悉度讓孫沁岳拍吻戲不尷尬，吻戲橋段超浪漫，陽詠存不小心嘴唇沾到冰淇淋，孫沁岳甜蜜用親親幫她「清清」，吻完再帥氣靦腆的用手抹嘴裝鎮定，浪漫度爆表。

孫沁岳對於拍吻戲，他覺得反應出來的是角色季言希的尷尬，他本人反倒還好，至於戲外初吻是他17、18歲時，跟自己的初戀女友，所以至今仍舊有印象。

紀言愷和黃甄妮也有吻戲，這讓JR不禁犯了尷尬癌，「我演戲算身經百戰，但就是吻戲沒有吻過太多，當下其實很緊張，但大家都覺得我老神在在，因為我是天蠍座，很擅長表面掩飾，沒有表現出內心的害羞、尷尬。」紀言愷雖然吐露害羞，但這霸氣的一吻，著實讓人也跟著陶醉。

JR的螢幕初吻是和女藝人任容萱，他形容「糟透了」，因為當時任容萱的男友正好是JR好友，「我有一種在親好朋友的女朋友的感覺，太妙了，但也很尷尬。」他覺得自己是很有兄弟道義的人，所以平時連好友的女友的FB和Line都不加，就是為了避嫌，所以那一次是要嘴對嘴拍吻戲，有很大的心理障礙要克服，如今回想他覺得表現實在很一般般。

每週一至週五晚間8點中視《真情之家》。

(中時 )