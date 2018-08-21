婦人喊「警察來了！」 警員耳尖成功攔阻詐騙

2018年08月21日 17:42 中時 李尚禹

詐騙老手法，還是有人上鉤！黃姓婦人於18日晚上8點45分接到詐騙集團電話，前往ATM匯款時碰巧遇到巡邏員警，一時慌張大喊「警察來了」引起員警注意，警察接過電話，對方先後謊稱自己是銀行行員，再謊稱自己是員警，讓員警大罵「我才是警察！」

54歲黃姓婦人日前在網路上購買鞋子，訂單遭到外洩，成為詐騙集團肥羊，對方謊稱訂單誤植12筆，需前往ATM解除設定，嚇得黃婦趕緊跑去國泰世華高雄分行，先匯了29988元給對方，後來竟還想提領60000元再次匯款，以為能保護自己的血汗錢。

幸運的是，近日員警因要提升民眾見警率，加強巡邏ATM、銀行等地區，碰巧遇見黃婦，黃婦一見警察，一時慌張大喊「警察來了！」讓員警心生疑問便上前盤查。員警接過電話，發現對話時間竟逾48分鐘，讓員警起疑，詐騙集團甚至欺騙自己為台新銀行24小時客服，遭戳破後又謊稱自己為警察，回應態度也支支吾吾，讓員警氣得怒斥「你哪個單位的？我才是警察！」

事後員警趕緊凍結黃婦銀行帳戶，防止金錢流失，若員警無阻止此事發生，黃婦恐損失金額逾27萬元，員警也感慨，明明宣導了這麼多次，還是有人受騙。警方也呼籲民眾，未顯示號碼或顯示+866電話都有可能是詐騙電話，請一定要多加注意。

(中時 )