台灣逼真「狗形冰淇淋」登BBC 外國人嚇傻：捨不得吃

台灣逼真「狗形冰淇淋」登BBC 嚇傻一票外國人：捨不得吃（圖/翻攝自BBC News臉書）

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中時電子報
Ice cream dog（BBC News FB）
另外，在台中也有ㄧ間餐廳也推出超萌狗狗蛋糕。（圖/讀者提供）

近日網路上瘋傳用湯匙切狗頭的影片，乍看之下超嚇人，但這其實是來自台灣的特殊美食！這款造型逼真、做工精美的狗狗冰淇淋近日登上國際媒體，讓許多外國網友驚呼，還有不少人表示被嚇到了。

BBC新聞報導，影片中是有人正用湯匙切下狗頭的模樣，讓有些不知道真相的外國網友看了紛紛驚呼，「我的老天，這要怎麼吃？」、「OMG我尖叫了」、「用湯匙挖來吃的感覺真像是在傷害它，會有點難過」，但也有人很感興趣地表示，「好想吃吃看」。

高雄J.C.Co藝術餐廳推出「狗狗冰淇淋」，推出巧克力口味的巴哥犬、伯爵茶口味的拉布拉多犬、花生口味的沙皮狗，還幫牠們取名為「豆豆」、「雪兒」、「臭臭」，每一隻都是透過特殊的模具來製作，花上5個小時手工製作，甚至還仿真做出狗身上的毛絨絨感，逼真造型就是要讓你捨不得吃下去！狗兒精緻可愛的模樣，瞬間在社群媒體上引起一股打卡熱潮。

另外，在台中也有ㄧ間餐廳也推出超萌狗狗蛋糕，新品一推出也是立刻造成轟動，讓網友直呼太可愛啦！順應這些仿真狗狗食物風潮，有ㄧ支影片也被瘋傳，短片中是主持人在餐桌上「鏟掉」另一隻小沙皮狗的頭，嚇得旁邊一黑狗目瞪口呆，眼睛都嚇得凸了出來讓人看了笑翻，有網友表示這可能是剪接2支短片串一起，但還是讓這款狗狗甜點爆紅，引發話題討論。

(中時電子報)

狗狗的心理陰影面積（影/鄉民的三國志 臉書）

文章來源：One ice cream puppy, please

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