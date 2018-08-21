宜縣四大教育團體連署聲明 呼籲陳金德收回成命

2018年08月21日 18:29 中時 胡健森

宜蘭代理縣長陳金德決心依《宜蘭縣縣有財產管理自治條例》收回興中餘裕的校舍空間，並指示縣教育處調查興中校長李俊緯對縣府指示所做的錯誤解讀、傳播，並將調查結果送交宜蘭縣校長成績考核委員會審議處理；宜蘭縣家長會長協會、宜蘭縣教師職業工會等四大教育團體21日下午發表共同聲明，呼籲縣府應懸崖勒馬，勿以苛政猛於虎之舉，擾亂教育現場的和諧與安定。

宜蘭縣家長會長協會、宜蘭縣家長協會、宜蘭縣教師職業工會以及宜蘭縣中小學校長協會發表共同連署聲明表示，教育為培育人才之根本，此次興中國中事件已喧騰數月，造成各方對立與衝突，民怨四起，非眾人所樂見，縣府將興中國中使用校舍逕予變更登記，且將對興中校長做出行政懲處，讓四大教育團體深感憂慮及憤怒。

四大教育團體並提出「立刻改正錯誤的校舍變更登記做法，還給學校安定的環境」、「檢討不當的教育行政措施，提出公立與實驗雙贏的具體作法」、以及「代理縣長教育政策倒行逆施悖離民心」三點聲明訴求，籲請縣府立即回復校舍管理單位為興中國中，並責成教育處研究規劃後再予實行，縣府教育處必須立即提出專業行政作為，協助落實公立小校轉型與滿足實驗教育的辦學需求，宜蘭縣四大教育團體也願意共同參與提供專業協助，共創雙贏。

聲明中並指出，校長肩負辦學與治校之重任，依法行政本為必要作為，興中校長李俊緯初任校長20多日，面對各方壓力與溝通，已善盡身為校長的最大作為，縱然與縣府各次函文回覆中，多有立場陳述與請求教育處釋疑之處，均為以學校利益為優先考量，非屬抗命不從；但代理縣長陳金德未善體民意，屢次恣意妄為，破壞學校友善和諧，並要將校長懲處考核，除嚴重打擊基層教育人員士氣，更衍生寒蟬效應，已非受人認同的地方首長。

(中時 )