廣瀬智紀珍惜台灣緣 8／25見台粉

2018年08月21日 17:42 時報周刊 溫博鈞

演員廣瀬智紀從2.5次元舞台劇開始逐漸被人所熟知，逐漸在嘗試著進行突破，在成為一個「好演員」的道路上踏實前進著，去年年末參演的「劇團☆新感線」經典口碑之作《骷髏城的七人》，讓所有觀眾都感受到了他的無限可能。

他成為演員的契機是因在念大學時，走在街頭被現在事務所的星探發現。擅長唱歌的他，當時並沒有想過要進入演藝圈。而在開始這份工作的最初，他也有過迷茫與不適應，但通過一部部作品的累積，他終於確定了演員是他的天職，會一直為之奮鬥與努力。

作品中的他豐富多變，賦予了每一個角色獨一無二的演繹，而日常生活中他又是個樂於與粉絲分享點滴趣事、平易近人的大男孩，且想法永遠新穎奇妙、出人意料；他的笑容總是如同夏日裡的一縷清風，給粉絲帶來涼爽。

在忙碌的工作之餘，他也從來沒有忘記對於支持他的粉絲們的感恩之心，他將粉絲們親切地稱為家人，就連自己fan club的名字也因此定為「MY FAMILIES」。

他十分期待這第一次的台灣見面會，屆時還會為粉絲親自挑選禮物。他特地給準備參與此次見面會的粉絲們寫下這樣一段寄語：「我曾因電影的拍攝幾次到過台灣，我相信這絕不是偶然，而是我與台灣有著深深的緣分。這次能夠去到台灣舉辦見面會真的讓人感到十分開心，我想與到場的大家一起分享這份緣分，一同感受這樣的快樂。相信這一次，我一定會跨越語言的界限，在現場創造出一個誰都能夠享受其中的空間。無論身處何地，都希望能與你想見。」

「廣瀬智紀台北粉絲見面會2018」將於8月25日在花漾HANA展演空間舉行，KKTIX、全台全家便利商店售票中，詳請可參閱海日娛樂傳媒網站。

(時報周刊)