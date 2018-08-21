綑綁、全裸、被霸凌 日本名導行定勳《我很好》狂虐吉澤亮

二階堂富美（左）認為吉澤亮（右）如同沼澤般深不見底。蜜蜂工坊提供

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時報周刊
行定勳計劃來台拍片，他期待能與台灣演員合作。中國時報系

日本導演行定勳執導的《在世界的中心呼喊愛情》、《東京同棲生活》均改編自小說，此次翻拍岡崎京子的漫畫《我很好》理應駕輕就熟，但行定勳卻表示：「原著是一部影響很多人的漫畫，我也曾看過。我是抱著某種覺悟才開始拍攝的。」

女主角二階堂富美在16歲時拿到腳本，但因導演和編劇一直未定，電影足足拖了7年才上映，行定勳透露：「參加釜山影展的時候，有人找我談這部片，回日本後我就開始籌備。」

行定勳認為，如果女主角不是二階堂富美，這部電影不會成功。片尾，二階堂有一幕與男主角吉澤亮在橋上念詩的畫面，二階堂一度抓不到感覺，煩惱該如何詮釋，不過行定勳盛讚她表現突出，「『春名』這個角色本身也很迷惘，二階堂拍這場戲雖然有些辛苦，但還是完整呈現了春名的心情。」

行定勳也很喜歡吉澤亮的演出，「『山田』應該是吉澤亮從影以來最難演的角色，但這也是他演得最到位的一次。」吉澤亮有場戲，情緒要從驚愕轉換成欣喜，他難得詢問導演該擺什麼表情，行定勳卻把決定權交給他，而他也沒讓導演失望，這場戲一次到位。

在行定勳眼中，吉澤亮給人捉摸不定的感覺，二階堂也同意表示：「吉澤亮很神秘，像是深不見底的沼澤，可以一直往下探，卻看不到他的底。他就像沼澤一樣，包覆容納角色，並將它完美呈現，我想用天才形容他，但擔心有些失禮，因為他是個很努力的人。」

訪台多次的行定勳，7月曾低調來台一周堪景，他透露計劃來台拍片，且劇本快寫好了，還主動請記者推薦台灣演員，「我想要壞壞的，但又可愛的年輕演員。」行定勳不肯透露電影類型，僅表示想要拍攝台灣街景，「我上月來台去了敦化南路和誠品，留下深刻印象。」多次訪台的他非常誠悉台灣，笑說誠品坐了很多人看書，是不是緊張它快沒了？。《我很好》9月21日在台上映。

(時報周刊)

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