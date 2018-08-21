林佳龍肯定青年代表監督 帶動市政進步

台中市政府首創「青年事務審議會」，21日在原台中縣議會大樓舉行第3屆第1次最後1天議程！（陳世宗攝）

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市長林佳龍肯定青年代表做足功課，資訊掌握非常完整，提供市府具體且寶貴建議，期盼藉此帶動市政持續進步。（陳世宗攝）

台中市政府首創「青年事務審議會」，21日在原台中縣議會大樓舉行第3屆第1次最後1天議程！市長林佳龍率領局處代表出席答詢。林佳龍肯定青年代表做足功課，資訊掌握非常完整，提供市府具體且寶貴建議；期盼藉此帶動市政持續進步。

青年事務審議會21日進行議案總研商，青年代表踴躍發言，議題涵蓋長照服務、治水防汛、青年創業、勞工安全保障、東協廣場改造等議題。

擁有多年長照服務經驗的黃珮婷，肯定市府推動照顧生活館照顧員的考核制度嚴謹；她建議可規畫彈性類的社區照顧關懷據點，利用群聚性社區或活動中心，增加更多托老空間配置應用擴大預防照顧網絡。

林佳龍表示，針對有長照需求的高齡人口持續增加，市府首創陪出院制度，讓醫院跟家的功能連結起來；藉由提供公共空間導入民間資源，減輕政府在財政上的負擔，讓推動長照機構單位可抵稅減免；藉由租稅優惠擴大長照供給，滿足更多市民需求。

青年代表陳宜章問林佳龍執政3年多來，為自己打幾分？林佳龍表示，自己不適合為自己打分數，應留給市民評分。上任以來，推動許多政見都可被檢驗，大部分都已實現，其中最大部分應是「改變」；包括治安、河川、交通，甚至空汙問題，希望大家可為他打一個及格的分數。

(中時 )

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