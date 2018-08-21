五星廚師強拉女兒上床5次3次無套 法官斥：將女兒當性玩具

2018年08月21日 17:50 中時電子報 湯萱樂

一名在香港五星級酒店任一級助廚的50歲男子，12年期間5度趁妻子外出或睡覺，在家中強姦親生女兒，首次犯案時女兒只有10歲。直至去年22歲的她遭父親強姦後，與父親吵架此事才曝光。該名獸父今日(21日)於香港高院承認5項強姦罪，被法官重判入獄13年9個月。

法官指出本案後果嚴重，被告將女兒當成性玩具，斥責該名獸父多次強姦幼女，為滿足私慾令其中三次無套更令女兒蒙受懷孕及染病風險，行為破壞了整個家庭，違犯了很嚴重及可恥的罪行。

被害人1994年出生，與父母居於公寓，2005年7月，少女僅10歲，父親趁媽媽睡着時叫她到他身邊，脫去她衣服以手指插入她的下體，再戴上安全套強姦得逞，事後叫她不要告知他人，其後至2010年再三度強姦她，其中兩次無套並射精在衛生紙上，更曾指姦她肛門。至去年2月，父親趁媽媽洗澡時再強姦已22歲的少女，且無保險套並射精在紙巾上。3個月後少女與父親吵架，整件事情才曝光。

據《東網》報導，辯方求情時指，表示被告無不良紀錄，於內地出生16歲赴港任廚工，於1993年與受害人生母結婚，而對方已有一女，他更打三份工供繼女留學美國，但妻患地中海貧血症不願與他性交，使其無處發洩，2004年時開設快餐店時把女兒交內地親戚照顧，但女兒卻染上嚴重肺炎，於是他結束快餐店把接她回來。律師指出，被告首次犯案時正與女兒談及患肺炎一事，因情緒激動，擁抱被害人，才激起性慾而犯案。法官其後指他與妻性生活不順並不能成為犯案理由。他與妻子現已離異。

辯方表示，被告在五星級酒店獲升至一級助廚，月薪約2萬港元勤奮工作，還呈上被告、其胞姐及其他同事撰寫的5封求情信，指被告有真誠悔意，信奉了基督教，希望向前妻及家人道歉。法官判刑後亦以聖經金句勸勉被告要重新做人。

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(中時電子報)