機器手臂單一切口 加速病患痊癒

趙先生展示術後傷口，左為基隆長庚醫院一般外科主任黃挺碩醫師。 林周義／攝影

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林周義

61歲的趙先生，罹患胃潰瘍已10年，每隔一兩年就病發一次，後經檢查診斷為胃癌。醫師隨即為他進行手術，從肚臍下手，並以機器手臂作輔助切除胃部。趙先生表示，術後第二天就可以下床，如今雖然沒有了胃，但飲食上並沒有差異。

根據國健署104年的癌症登記報告，胃癌的發生年齡以中老年居多。當中60%以上的患者需接受根除手術治療，清除淋巴、重建消化道。而年紀較大的病人，發現腫瘤時往往已偏向晚期，若同時伴有其他共病，手術風險會更高。

傳統的手術需在腹部實施5個1、2公分小的穿刺孔，經由穿刺孔完成切除，並在最後留下3公分的傷口將檢體取出。基隆長庚醫院一般外科主任黃挺碩醫師表示，趙先生所採取的單一切口機器手臂手術，是利用肚臍的天然孔，加上放大效果達10到12倍的3D影像，和機器手臂輔助進行。因傷口小、出血量也低，術後復原較快。

機器手臂手術費用高昂，基隆長庚醫院副院長吳俊德表示，國人需負擔5000到7000美金的耗材費用。黃挺碩也提到，機器輔助的手術缺點在於沒有觸覺，因此需利用3D影像，以視覺彌補觸覺的不足。基隆長庚醫院兩年前引進第四代達文西機器手臂手術系統，目前已完成超過100例手術，其中約20例為單一切口機器手臂輔助手術。

日本厚生省今年4月將胃癌、食道癌等12項機器手臂輔助微創手術納入國家健保給付項目。吳俊德預計，在不久的未來，這類手術將取代大部分的傳統腹腔鏡手術，成為新趨勢。

(中時 )

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