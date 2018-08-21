亞運》1分之差輸黎巴嫩！ 楊昆弼／林怡君不定向飛靶混雙「銀」恨

2018年08月21日 17:51 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

楊昆弼(左)和林怡君(中)在射擊不定向飛靶以1分之差飲恨黎巴嫩，為代表隊射下銀牌。（中華奧會提供）

2018亞運射擊不定向飛靶混合團體賽，由20歲男子選手楊昆弼搭配37歲女將林怡君，兩人在決賽以1分之差飲很黎巴嫩，為中華代表隊奪下銀牌，截至目前為止，中華射擊隊已經打下2金1銀1銅。

今天上午的資格賽，楊昆弼和六度參加亞運的林怡君，以及中國大陸名將杜宇／王曉菁發揮神射功夫，以總計146分、刷新世界紀錄的成績，雙雙挺進下午的決賽，和黎巴嫩、南韓、印度及科威特競爭，前三輪25發會先淘汰一隊，楊昆弼和林怡君連續命中14發後，第15發楊昆弼首次miss，第一輪25發打完後中華隊21分領先，印度隊16分墊底先遭淘汰。

楊昆弼（右）、林怡君在亞運射擊不定向飛靶混合團體決賽，50發射擊中miss掉8發，以總分42分摘下銀牌。（中華奧會提供）

接下來每5發就會再淘汰一支分數最低的隊伍，由林怡君打26到30發，打完後中華隊25分和黎巴嫩並列領先，南韓22分遭到台泰；第31到35發，楊昆弼miss掉一發，黎巴嫩則是全中，以30分超前中華隊1分，這一輪則是科威特遭到淘汰；第36到40發林怡君全中、黎巴嫩女將漏掉一發，中華和黎巴嫩同以34分進入最後爭金階段，大陸隊則是以31分獲得銅牌。。

由男子選手射擊的第41到45發結束後，中華隊和黎巴嫩都是38分，最後的5發換女將上陣，林怡君第1發就漏了，而黎巴嫩女將更加穩定，最後5發全中，最終分數黎巴嫩43分、中華隊42分，黎巴嫩以1分之差奪得本屆首金，中華隊「銀」恨。

(中時電子報)