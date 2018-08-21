天上掉下生日禮！婦抽中百貨汽車誤當詐騙

2018年08月21日 18:16 中時 柯宗緯

許姓婦人意外抽中汽車，誤以為是詐騙，差點錯過「與神同行」機會。（柯宗緯攝）

漢神巨蛋11周年開店慶開出紅盤，今（21）日公布特獎汽車得主是名VIP常客。打趣的是，這名許姓婦人兩度獲電通知中獎誤當詐騙，最後又到漢神逛街詢問館方，才知自己真的就是那名幸運兒，從29萬多組摸彩序號中被抽出，明天生日的她笑說「簡直是天上掉下來的禮物！」

許婦笑稱，自己從來沒有偏財運，她家住美術館，緊鄰漢神巨蛋，因此時常來逛街。她回憶，那筆發票消費金額是3000元，買了服飾及餐飲。

漢神巨蛋使用無實體券的電子摸彩券，只要使用聯名卡或超集卡消費滿2000元，就會自動參與抽獎活動。這次活動35天共有29萬多組摸彩序號，其中24萬組是無實體券的電子摸彩券，送出Toyota All New Yaris汽車、星級飯店住宿券、餐券等大獎。

也因此，婦人完全沒印象有參與過摸彩，8月10日第一時間接獲電話通知中獎，直覺是「詐騙集團」無誤，沒料到工作人員又打第二次，「更加確定是詐騙」。

許婦說，8月19日又與家人到漢神巨蛋逛街吃飯，原本好意「想提醒」館方「有人打著你們名義要詐騙」，未料館方核對資料後，確認眼前這位婦人，就是那「失蹤」半個月的幸運兒，差點就要錯失「與幸運之神同行」機會。

許婦說，自己本身已經有開車了，這台汽車用途還要再與家人討論，明天剛好是她的生日，真沒想到竟會收到這麼大的生日禮物。

(中時 )