《中時晚間快報》薩爾瓦多斷交 蔡重申愈被打壓 愈要團結

2018年08月21日 17:56 中時電子報 綜合報導

◎薩爾瓦多斷交 蔡重申愈被打壓 愈要團結

蔡英文總統「同慶之旅」結束甫返抵國門，外交部今天即宣布與薩爾瓦多斷交。總統今天上午親上火線召開記者會表示，中國對於台灣主權進逼的力道，已經非往昔可比；今天中國的要求以及所作所為，都已經超過台灣各主要政黨的底線。此時此刻，不是我們相互比較兩岸政策的時候，而是要團結一致，合力守住主權的共同底線。「我們要再一次地提醒國際社會，這不只是台灣的事，情勢的迫切，已經不容許我們有任何一點姑息！」

◎恪守一中 陸薩外長簽署建交公報

大陸國務委員兼外交部長王毅21日上午在北京同薩爾瓦多外長卡斯塔內達簽署兩國關於建立外交關係的聯合公報。王毅指出，堅持一個中國原則，是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識，是大陸同任何國家建立和發展關係的根本基礎。薩爾瓦多做出政治決斷，承認並承諾恪守一個中國原則，不設任何前提地同大陸建交，同世界上絕大多數國家站到了一起。

◎星巴克偷拍狼認了 40萬元交保

在內湖星巴克洲子門市偷拍女性如廁的王姓男子，被捕後矢口否認犯案，辯稱不是他沒有裝設L形攝影機，經過一夜覓保無著，法官開羈押庭時，他態度丕變，全部承認犯行，並稱沒有「遠端遙控」，錄影後返家觀看再剪接出「精華版」回顧。檢警查扣6台筆電，以及多台外接硬碟，懷疑有上百名女性被害，而王男在妻子交付40萬元保釋金後，不發一語離開地檢署。

◎莫文蔚推黑膠套裝禮盒 全球限量250套 預購當天隨即完售

莫文蔚將於12月22日第四度登上台北小巨蛋舉辦個唱，同時也推出四張專輯為一組、全球限量250套的黑膠套裝禮盒《25 YEARS OF MOKnificence》，20日一開放預購隨即完售，莫文蔚開心說：「我只想把最好的獻給歌迷朋友，這個黑膠套裝禮盒也不例外，它極具典藏價值，是一個非常珍貴的夢幻逸品。謝謝歌迷朋友的大力支持，我們年底小巨蛋見。」

(中時電子報)