落實暑期保護青少年！ 三民二分局擴大臨檢

三民二分局加強「暑期保護青少年-青春專案」工作，擴大實施臨檢。（柯宗緯翻攝）

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三民二分局加強「暑期保護青少年-青春專案」工作，擴大實施臨檢。（柯宗緯翻攝）

暑假進入尾聲，高市三民二分局加強「暑期保護青少年-青春專案」工作，日前結合少年警察隊及市府毒防、教育、社會、經發、衛生、消防、工務等局處人員，進行擴大臨檢、聯合稽查，動員警力與市府人員共計78名，盼打擊犯罪，確保青少年成長優質環境。

三民二分局指出，此次勤務依據大數據分析轄內毒品、詐欺等犯罪熱點的特性，規畫青少年易聚集場所執行掃蕩，針對轄區3間大型KTV、電子遊藝場執行區域性閉鎖式臨檢查察，取締違法違規情形。

警方同步於臨檢場所附近易肇事路段實施路檢，共計查獲菸害防制法8件8人，處罰款新臺幣16000元。及勸導深夜未歸少年3人，以有效淨化轄內治安，確保青少年成長優質環境。

三民二局長李永癸呼籲，決心徹底打擊毒品、幫派等非法情事，暑假期間，家長應該更加關心子女生活習性與交友狀況，切勿放任深夜仍在外遊蕩，或涉足易滋事場所，甚至有加入幫派、吸毒、飆車、性交易等偏差行為。

他說，對於青少年暑期打工內容亦應適度關切，避免遭受被害（騙)或被利用犯罪，高雄市政府各局處在暑假期間辦理許多育樂休閒活動，希望提供青少年朋友在暑假期間能有多元化的休閒去處，參與正當休閒育樂，身心健全發展、進而減少青少年犯罪問題。

(中時 )

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