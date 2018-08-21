米伴手禮創意賽 「鳳梨好芒」、「檸香米蛋糕」奪冠

2018年08月21日 18:16 中時 游昇俯

台灣不只出好米，還有更多美味的米製伴手禮。農委會農糧署舉辦「全國特色米製伴手禮創意競賽」，今年由台南晶英酒店以「鳳梨好芒」、「檸香米蛋糕」奪下冠軍，並獲得15萬元獎金，亞軍、季軍則分別由台灣老爺大酒店及阿霞飯店獲得。

為擴大優秀台灣米的創意應用，農糧署舉辦米製伴手禮競賽，今年邀請全國43家業者，以50%以上國產稻米為原料製成，推出86項糕餅伴手禮，一同角逐。農糧署署長胡忠一表示，東京根本不產香蕉，可是「東京香蕉」（Tokyo Banana）卻成為風行的伴手禮；米伴手禮創意競賽，希望業者能發揮地方特色，研發出送禮自用兩相宜的產品，帶起台灣米製伴手禮風潮。

競賽結果由台南晶英酒店拿下伴手禮冠軍。冠軍甜點「鳳梨好芒」運用台南在地的關廟鳳梨及愛文芒果，以及100%的米穀粉，製成西點達克瓦茲。晶英酒店西點師傅廖楷平表示，鳳梨與芒果可以表現地方特色，他再運用米穀粉保濕的特性，讓吃的人先咬到酥軟的外皮，再嘗到鳳梨風味以及芒果香氣。

另一款冠軍甜點「檸香米蛋糕」，則是用蜜漬檸檬皮丁，以及65%的米穀粉成份的蛋糕體製成，讓人品嘗時可以感受到檸檬香氣，還有濕潤的口感。廖楷平說，這次作品是為比賽而研發，未來將在飯店正式推出。

(中時 )