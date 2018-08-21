埔里鎮守城與牛眠橋間堤防未銜接 立委邀河川局和高公局會勘研議串連

2018年08月21日 18:14 中時 楊樹煌

▲立委馬文君（右）邀河川局和高公局現場會勘，期讓埔里守城橋與牛眠橋間的堤防早日串連，以維護河川、國道及居民安全。（楊樹煌攝）

▲立委馬文君（左）認為隄防不儘速串連，對國道、河川和居民安全都是一大隱憂，第三河川局楊局長（右2）和高公局中區養護分局彭分局長（右）都希望早日協助成。（楊樹煌攝）

埔里鎮牛眠里守城橋至牛眠橋間的堤防尚未銜接，為讓兩橋間堤防早日串連，以維護汛期河堤和國道六號通行安全，立委馬文君今21日邀水利署第三河川局與高速公路局養護單位前往現場會勘，河川局同意進行評估，早日完成，高公局也同意協助配合，以保障河川、道路及居民安全。

立委馬文君表示，烏溪流域行經埔里鎮牛眠里內埔橋、守城橋、牛眠橋3座橋樑，現在內埔橋、守城橋間已施設防汛堤防，降低當地淹水風險，並方便民眾通行。

但守城與牛眠橋間約有200米卻無堤防銜接，地方居民都擔心如遇豪大雨來襲，恐會造成鄰近住戶水患危害，由於該處涉及國道高速公路局與河川局土地，立委馬文君特別邀集第三河川局局長楊仁傑、高公局中區養護工程分局長彭煥儒抵現勘會勘協調，期讓堤防早日串連，以確保河堤、國道通行及附近住戶安全。

經過現場實地會勘後，第三河川局局長楊仁傑表示，守城橋下游隄防的防護構造，包括水防道路、維護管理及搶險，並涉及高速公路，將會依相關權責與地方需求進行評估，並早日完成。高公局中區養護工程分局長彭煥儒也同意堤防串連對防汛和道路安全需求，將會全力協助配合。

(中時 )