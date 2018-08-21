台薩斷交 國安會擬多套劇本 結果中了這一套

2018年08月21日 18:16 中時 曾薏蘋

台薩今斷交，高層人士表示，這次出訪前，國安會也就狀況各方面研擬方案。圖為總統蔡英文（中）21日針對與薩爾瓦多斷交發表重要談話。（圖／中央社）

台薩今斷交，高層人士表示，這次出訪前，國安會也就狀況各方面研擬方案，例如若出訪前、出訪中，如過境，或在友邦、或是過境後，都想初五、六種套案，都在研判劇本裡，這當中當然也有如美國等友我國家，居中協助斡旋及交換訊息，掌握建交公報時間點我方都掌握很精準，早上國安會有召開一次國安幕僚會議，後續各部門，哪個時間處理哪些動作。

此外，對於台灣未來方向等，高層人士表示，重點是台灣是否能穩健站在國際局勢正確的一方，中國對台灣打壓，不管是誰執政或是兩岸政策主張是什麼，「中國真正針對是台灣人民在國際上生存權利，真正針對的是中華民國台灣存在的事實」，國內要能夠整個搞清楚，你的應對才有意義。

對於未來的方向高層人士指出，將分為三個面向，第一是國際局勢一直再做結構性變化，目前只要中國持續用比較對抗的方式來反映國際局勢的變貌，國際輿論對中國形象都是一項挫折，率續這種情況對未來兩岸關係、中國形象及當前國際困境都沒有幫助，這一定程度若中國沒有從其中解套，首當其中當然就是台灣。

高層人士說，從這三、四年以來，無關國內任何政黨兩岸政策，不管有無九二共識，都無助於解決問題，前總統馬英九任內也是有斷交，選擇出訪時建交，重點是台灣是否能穩健站在國際局勢正確的一方，中國對台灣打壓，不管是誰執政或是兩岸政策主張是什麼，中國真正針對是台灣人民在國際上生存權利，真正針對的是中華民國台灣存在的事實，國內要能夠整個搞清楚，你的應對才有意義；第三是，目前局勢，台灣要有三個強化。

高層人士說，一是強化國家政經實力跟自我防衛能力，要讓人覺得你是區域穩定的貢獻者，二是強化跟理念相近的國家在各領域間的合作，三是持續和美方近一步的合作關係。

對於這次台薩斷交，高層人士指出，整體情勢掌握上，在幾個月前就有掌握，主要是薩國執政黨明年初要總統大選，狀況不好，民調落差很大，一直以來都有在尋找大的政治獻金，重大基礎建設的背書，其中最大的是港口開發案，因為總體開發金額及附近貿易區的建設，超過七千億台幣，他們也有去問過其他國家開發商，都說這個沒有商業價值，金額不合理，也沒有實際幫助，這裡面只有中國答應會買單，這也是薩國國會會出來反對的原因。

高層人士表示，在研判上，除了天價援助及政治獻金，在這段期間出手，主要理由大概兩個部分，第一個部分就是透過打壓台灣，一定程度是要化解貿易戰敗北的危機，不過你承不承認，中國在這波貿易戰中一直居於下風；該人士稱，中國因為貿易戰呈現股匯市疲軟，若再跟美國直接對抗，可能讓美方以更直指核心的攻勢，例如打擊華為、中興等。因此，中方選在這時對台灣不斷「下手」，凸顯其國際實力、並對美方在拉美的影響力構成騷擾。

第二理由是，黨政人士說，不能排除過去一周，台灣元首出訪，台灣關係持續升溫，是讓中方有些忌憚，者也是出手原因之一；外交單位在這件事上，是「力戰到最後一刻」，部長是七月去，次長是八月去，出訪巴拉圭期間，外交部長也有和薩國外交次長面對面會談。

(中時 )