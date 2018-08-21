彰化芭樂行銷加拿大 行前宣傳台灣好味道

青信果菜合作社將於9月到加拿大宣傳台灣蔬果，縣府21日在青信舉辦行前宣傳活動，縣長魏明谷等人大力推銷彰化優質的芭樂。（鐘武達攝）

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魏明谷參觀青信果菜合作社外銷芭樂的篩選、包裝作業。（鐘武達攝）
彰化縣生產的芭樂口感青脆甜又多汁，讓人垂涎。（鐘武達攝）

彰化縣溪州鄉青信果菜生產合作獲得農委會補助外銷展售推廣計畫，將在9月挺進加拿大溫哥華宣傳台灣優質的芭樂與紅龍果，縣府21日舉辦宣傳記者會，縣長魏明谷期許積極開發國際新興市場，讓縣內優質蔬果在海外市場大放異彩，提高農民收益。

青信果菜合作社理事主席邱茂奉表示，該合作社3年前就率先將彰化的芭樂外銷到加拿大，每年外銷數量可達600至800噸，價格平均每公斤25元至35元，他強調，打開國際通路，才是大家關注的重點。

魏明谷表示，彰化縣芭樂生產面積1200多公頃為全國第2大產地，近年行銷國外頗受好評 ，尤其加拿大溫哥華每年都舉辦台灣文化節，也會推銷台灣的美食與水果，這次農糧署提供補助舉辦外銷宣傳活動，要讓加拿大的民眾也能品嘗到台灣的好滋味。

農糧署主任祕書翁震炘表示，期許合作社也要建構產銷履歷，從源頭到消費者都要清楚把關，讓消費者吃得放心，品質好，才能賣到好價格。

溪州鄉長黃盛祿說，溪州鄉有許多優質農特產品，除了期許政府輔導農民種出極優的農作物，也要在銷售端協助打開通路，唯有政府與業者共同推廣，保持穩定價格，才能讓果農種得愉快、收穫愉快，有保障的利潤。

(中時 )

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