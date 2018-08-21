老車憂心被淘汰！50部貨車赴台灣大道表達訴求

2018年08月21日 18:29 中時 盧金足

大貨車、拖吊車高掛「殺了一個老車，還有千千萬萬的老車跟你嗆輸贏」布條，抗議政府消滅老車。（盧金足攝）

很多用路人今天下午行經台灣大道，驚呼「台灣大道快變成大貨車停車場？！」。（盧金足攝）

汽機車駕駛和騎士今天下午5點半行經台灣大道慢車道，在台中市政府前馬上陷入車陣中。（盧金足攝）

大貨車龜速行進的抗議行動，造成汽車塞在車陣中，機車騎士則以鑽功突圍貨車陣。（盧金足攝）

50多部10年以上的大貨車、拖吊車高掛「殺了一個老車，還有千千萬萬的老車跟你嗆輸贏」布條，21日下午5點以時速10公里龜速方式，在台灣大道慢車道繞行台中市政府，6點時50部車一起長按喇叭抗議，正值下班時間，汽機車與大貨車差點癱瘓台灣大道。

很多機車穿梭在大貨車的車陣中，險象環生，台中市環保局表示，目前相關實施期程、標準等規畫方案，必須再進行預告、公聽研商等法制程序，整合各方意見後才會實施，請勿過度擔憂。

「台灣大道快變成大貨車停車場？！」很多用路人今天下午5點半行經台灣大道慢車道，在台中市政府前馬上陷入車陣中，紛紛驚呼「沒見過這麼多大貨車都開進台灣大道！」汽車塞在車陣中，機車騎士則以鑽功突圍貨車陣。

空汙法修法後，行政院環保署為回應各界疑慮，21日到台中舉行中南部首場說明會，10年以上的大貨車及拖吊車等車主，藉由網路號召， 先到南屯區會場集結，隨後50多部大貨卡車整隊到台中市政府前的台灣大道，以時速10公里龜速方式行進。

「老車無罪，反對強制淘汰」、「還我生財工具」，大型貨車司機在車頭和車身高掛抗議布條，貨車以接龍方式擠爆台灣大道，大貨車司機說，憂心還有數百萬車貸，車輛被淘汰日子怎麼過下去。

台中市政府警察局第6分局分局長陳武康親自坐陣，維護下班時間車流安全，市區限速時速60公里以下，但大貨車不得有暫停及長按喇叭行為，員警在路口指揮交通，讓大貨車順利表達訴求，結束大約半小時的慢速繞行。

台中市政府環保局表示，車主關切「加嚴10年以上車輛排放標準」，強調「政府沒有要消滅老車，而是管制髒車、烏賊車」，不管車輛出廠幾年，只要檢驗合格都可繼續使用。

台中市環保局空氣品質及噪音管制科科長陳忠義表強調，目前相關實施期程、標準等規畫方案，必須再進行預告、公聽研商等法制程序，整合各方意見後才會實施，請勿過度擔憂

。

環保局進一步說明，《空汙法》修法後，因對移動源修正重點有所誤解，造成外界謠傳政府將「強制老車淘汰」及「禁止老車上路」，中央到地方舉行說明會，即針對修法重點直接與車主溝通，希望讓民眾更了解政府沒有要消滅老車，而是管制髒車、烏賊車，不管出廠幾年，只要檢驗符合標準的車輛都可繼續使用。

50多部大型貨車繞行台灣大道，表達訴求後駛離台灣大道，在6點下一波下班潮的時間，五十部一起長按喇叭抗議長達一分多鐘，繞行近一小時時間，因為正是下班時間，台灣大道數度出現大塞車。

(中時 )