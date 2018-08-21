甜心廚娘安妮推食譜書 親手打造百道料理

2018年08月21日 18:14 旺報 廖慧娟

安妮（右）學中餐，阿基師幫了大忙。（伊林娛樂提供）

安妮（右）做菜，主要目的是餵飽妹妹。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂女星安妮愛做菜，酷愛台灣料理，因而專程拜師學藝、考取丙級執照，親自規畫、下廚做了100道拿手的俄羅斯家鄉菜及台式料理，8月22日正式出版食譜書《就這麼簡單！甜心廚娘安妮的100道美味料理》。

今天（8月21日）中午舉行的新書發布會上，安妮在阿基師、時尚大師李明川及妹妹的陪同下，大秀廚藝，三、兩下，一盤帶點辣味的「XO醬炒雙鮮」熱騰騰上桌，證明她真的會做菜。

安妮表示，媽媽不會做飯，加上要照顧妹妹，所以她從6歲開始做菜；她到台灣打拼，妹妹也來台，就讀淡江大學念書，所以工作之餘，她會回家做飯，餵飽妹妹，也常帶到工作地點，請工作人員品嚐。

出書前，很多人問安妮：「這100道料理真的是你親手做的嗎？」她強調，花了5天拍攝，每道菜都是她親手操作，沒有剪接、一氣呵成，平均一天要煮20道菜，雖然很累，但新書的質感讓她相當滿意，尤其百道菜中，只有「培根雞蛋吐司盒子」在第一次做的時候失敗，後來改用烤箱後，就順利完成。

學任何東西都能很快上手的安妮，學做台菜，幕後有阿基師的幫忙。她表示，有次上節目碰到阿基師，她主動向阿基師表示想學做菜，後來阿基師真的幫他介紹了周師父教她做中餐料理，尤其是在備戰丙級廚師考試時，其它同學都已經下課離開，她一個人在教室練習，周師父也沒離開，每次都陪她到最後，「一匙糖，半匙鹽」等口訣，幫助她學會最難的中餐料理調味方式。

因此，記者會上，安妮看到阿基師現身，心情緊張又感動，講到激動處還哭了：「很謝謝阿基師來，他幫我找師傅教我做菜，還一直鼓勵我，他就像我爸爸一樣。」

對於日前被拍到身邊有帥氣男伴一事，安妮澄清，Kevin是位健身教練，2人參加利菁主持的《麻辣天后傳》時認識。當時她正為了出書，積極健身，在家裡設了一個小小的健身區，所以請Kevin當一對一的健身教練，不僅幫她在家裡設了TRX訓練用的繩子，還指導她的飲食，進而成為好友，但不是男朋友。

安妮強調，若有男友、談戀愛是好事，她不會隱瞞，但和Kevin真的還在好朋友階段。

(旺報 )