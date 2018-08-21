甜心廚娘安妮推食譜書 親手打造百道料理

安妮一手打造的食譜書，8月22日發行。（伊林娛樂提供）

友善列印
旺報
安妮（右）學中餐，阿基師幫了大忙。（伊林娛樂提供）
安妮（右）做菜，主要目的是餵飽妹妹。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂女星安妮愛做菜，酷愛台灣料理，因而專程拜師學藝、考取丙級執照，親自規畫、下廚做了100道拿手的俄羅斯家鄉菜及台式料理，8月22日正式出版食譜書《就這麼簡單！甜心廚娘安妮的100道美味料理》。

今天（8月21日）中午舉行的新書發布會上，安妮在阿基師、時尚大師李明川及妹妹的陪同下，大秀廚藝，三、兩下，一盤帶點辣味的「XO醬炒雙鮮」熱騰騰上桌，證明她真的會做菜。

安妮表示，媽媽不會做飯，加上要照顧妹妹，所以她從6歲開始做菜；她到台灣打拼，妹妹也來台，就讀淡江大學念書，所以工作之餘，她會回家做飯，餵飽妹妹，也常帶到工作地點，請工作人員品嚐。

出書前，很多人問安妮：「這100道料理真的是你親手做的嗎？」她強調，花了5天拍攝，每道菜都是她親手操作，沒有剪接、一氣呵成，平均一天要煮20道菜，雖然很累，但新書的質感讓她相當滿意，尤其百道菜中，只有「培根雞蛋吐司盒子」在第一次做的時候失敗，後來改用烤箱後，就順利完成。

學任何東西都能很快上手的安妮，學做台菜，幕後有阿基師的幫忙。她表示，有次上節目碰到阿基師，她主動向阿基師表示想學做菜，後來阿基師真的幫他介紹了周師父教她做中餐料理，尤其是在備戰丙級廚師考試時，其它同學都已經下課離開，她一個人在教室練習，周師父也沒離開，每次都陪她到最後，「一匙糖，半匙鹽」等口訣，幫助她學會最難的中餐料理調味方式。

因此，記者會上，安妮看到阿基師現身，心情緊張又感動，講到激動處還哭了：「很謝謝阿基師來，他幫我找師傅教我做菜，還一直鼓勵我，他就像我爸爸一樣。」

對於日前被拍到身邊有帥氣男伴一事，安妮澄清，Kevin是位健身教練，2人參加利菁主持的《麻辣天后傳》時認識。當時她正為了出書，積極健身，在家裡設了一個小小的健身區，所以請Kevin當一對一的健身教練，不僅幫她在家裡設了TRX訓練用的繩子，還指導她的飲食，進而成為好友，但不是男朋友。

安妮強調，若有男友、談戀愛是好事，她不會隱瞞，但和Kevin真的還在好朋友階段。

(旺報 )

張菲誇鹿希派有才華 讚吳宗憲危… 修杰楷健身5分鐘就結束 轉頭一看…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。