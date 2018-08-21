假援交真詐財老梗　竹南警友善群組成功阻詐

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

詐騙集團以假援交要求購買遊戲點數雖是老梗手法，竹南警分局發現還是有不少人上當，警方日前透過與金融、超商的友善通報群組，成功攔阻詐騙案，副分局長張中21日赴超商向機警店員致謝，協助警方阻止歹徒得逞。

詐欺集團猖獗，利用各種詐欺手法來詐騙民眾更是層出不窮，竹南警分局主動進擊，積極向轄內金融機構及超商宣導，對於購買遊戲點數及匯款民眾，實施關懷提問。

更重要的是，警方與超商和金融單位，彼此建立了完善的通報機制，有效運用LINE群組友善通報網，透過即時反映狀況及公開表揚等方式，強化打擊詐騙集團的決心，建構警民聯手攔阻詐騙合作模式。

不法集團常利用網路援交妹名義，向尋芳客騙取財物，雖然是多年老梗，上當者仍不在少數，更不乏高社經地位的人士。日前一家超商發現邱姓男子一次購買4000點遊戲點數，透過友善通報網請警方到場關切，及時阻止化名「依依」女子的伎倆，免於成為詐騙集團的大肥羊。

竹南警方表示，這種假援交詐騙手法，通常都使用美女照片為頭像，透過Facebook、LINE或網路聊天室等管道，散布援交訊息，引誘被害人加入談話，這所要求被害人購買遊戲點數或轉帳匯款等，甚至打著黑道幫派名義恐嚇被害人，警方呼籲有類似疑問時，撥打反詐騙諮詢專線165查詢，避免掉入桃色陷阱。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )

落實暑期保護青少年！ 三民二分… 松菸槍擊案幕後主嫌落網 松聯幫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。