假援交真詐財老梗　竹南警友善群組成功阻詐

2018年08月21日 18:44 中時 陳慶居

詐騙集團以假援交要求購買遊戲點數雖是老梗手法，竹南警分局發現還是有不少人上當，警方日前透過與金融、超商的友善通報群組，成功攔阻詐騙案，副分局長張中21日赴超商向機警店員致謝，協助警方阻止歹徒得逞。

詐欺集團猖獗，利用各種詐欺手法來詐騙民眾更是層出不窮，竹南警分局主動進擊，積極向轄內金融機構及超商宣導，對於購買遊戲點數及匯款民眾，實施關懷提問。

更重要的是，警方與超商和金融單位，彼此建立了完善的通報機制，有效運用LINE群組友善通報網，透過即時反映狀況及公開表揚等方式，強化打擊詐騙集團的決心，建構警民聯手攔阻詐騙合作模式。

不法集團常利用網路援交妹名義，向尋芳客騙取財物，雖然是多年老梗，上當者仍不在少數，更不乏高社經地位的人士。日前一家超商發現邱姓男子一次購買4000點遊戲點數，透過友善通報網請警方到場關切，及時阻止化名「依依」女子的伎倆，免於成為詐騙集團的大肥羊。

竹南警方表示，這種假援交詐騙手法，通常都使用美女照片為頭像，透過Facebook、LINE或網路聊天室等管道，散布援交訊息，引誘被害人加入談話，這所要求被害人購買遊戲點數或轉帳匯款等，甚至打著黑道幫派名義恐嚇被害人，警方呼籲有類似疑問時，撥打反詐騙諮詢專線165查詢，避免掉入桃色陷阱。

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(中時 )