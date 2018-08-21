台中》民進黨舉辦「民主前鋒贏」 遏止賄選歪風

2018年08月21日 18:37 中時 陳世宗

市黨部主委何明杰強調，期待年底選舉市長連任、議員全壘打以及里長席次倍增。（陳世宗攝）

民進黨台中市黨部21日在南屯饗宴館舉辦「民主前鋒贏」，透過選舉法令宣傳來遏止賄選奧步，並邀請到老幹新枝的里長來傳授抓賄的秘訣；市黨部主委何明杰強調，期待年底選舉市長連任、議員全壘打以及里長席次倍增。

何明杰指出，堅持本土進步價值是民進黨的本質，尤其在人民的點滴支持下茁壯成長，並引領台灣不斷前進是該黨始終不變的堅持；舉辦基層里長前鋒營就是要「從地方開始、贏回台灣」。

何明杰表示，台中市現任本籍里長有80位，今年底選舉則有將近100位該黨所提名的里長披民進黨戰袍參選，顯示出林佳龍市長執政這3年多來，台中改變看的見；其中治安已從當年的墊底現在變成六都第一，治水方面，山海屯區治水同時都在進行，特別是綠川、柳川的好成績更是大家有目共睹。

市黨部執行長翁誌偉說，「前鋒贏」特別邀請到現任南屯區惠中里里長曾善老、石岡區九房里里長張鴻斌以及南屯區三厝里里長黃俊銘等，現任里長來傳授里長職責，因里長是市長推動政務的重要幫手，也是林佳龍最強的後盾，無論是托育一條龍、長照、社區巡守、志工等，任務十分忙碌。

翁誌偉期待年底選舉，有堅強的里長陣容，讓市長林佳龍持續成為台中一條龍，持續提供更好、更有效率的市政服務。

(中時 )