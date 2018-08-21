台薩斷交 學者：台獨張揚逼北京出手 下一個是尼加拉瓜

2018年08月21日 18:42 中時 藍孝威

薩爾瓦多與我斷交，拉美研究學者楊建平15日即撰文準確「預言」。楊建平表示，以往大陸還會顧忌挖走台灣邦交國，等於幫民進黨助選，後來發現，北京愈是顧忌，台獨愈是張揚，反而難以向內部鷹派交代。至於下一個可能斷交的國家？楊建平認為，尼加拉瓜已是大陸的囊中物，斷交只是時間早晚；巴拉圭是台灣在南美僅剩唯一的邦交國，在蔡英文固樁回國後斷交，更有打臉意味。

遠景基金會拉丁美洲暨非洲研究小組召集人、致理科技大學院拉丁美洲經貿研究中心研究員楊建平表示，他說，蔡英文此行出訪中美洲友邦、賴清德之前頻頻說自己是台獨工作者，一再刺激北京，逼得北京不得不出手，不然內部鷹派無法擺平。

楊建平表示，以往北京還會顧忌挖走台灣邦交國，可能激起台灣民怨，在投票時轉而投給民進黨，但後來北京發現，愈是投鼠忌器，台獨勢力反而愈囂張，愈不把北京的警告當一回事，逼得北京不得不採取行動。加上兩岸關係鬧翻，有些小國家想從中獲利，對大陸的經濟援助充滿憧憬，紛紛轉而投向北京懷抱。

楊建平指出，另外一個重要的原因，是台灣人對國際政治無感，且輕視這些規模較小的邦交國，以為緊緊靠著美國、日本等大國就可無後顧之憂，「這些心態都是很危險的。」他說，其實這些中南美洲的邦交國也心知肚明，我國總統訪問該國只是表面上的理由，真正打的算盤還是「過境美國」，和美國產生互動才是出訪的重點。

楊建平建議，兩國就算斷交，應秉持外交禮儀，珍惜過去的情份，不要口出惡言，「留點空間日後好相見」。尤其是對方在台灣的留學生，應讓他們安心完成學業，「絕對不差每個人一個月2到3萬的生活費，至少他們學成歸國後，能夠成為友台的力量。」

外界關心，下一個可能和台灣斷交的是哪個國家？楊建平預測，尼加拉瓜已是大陸的囊中物，隨時可斷，只是時間早晚的問題罷了；巴拉圭是台灣在南美唯一的邦交國，具有指標意義，如果在蔡英文固樁回國後不久斷交，更有打臉的警示意味。

此外，楊建平說，美國有學者提醒，大陸勢力進入中南美洲，不僅是檯面上要搶台灣邦交國那麼簡單，更在軍事方面有所企圖，美國方面應提高警覺。

(中時 )