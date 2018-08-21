匯聚亞太各國藝術創作力 第二屆亞當計畫開跑

2018年08月21日 18:25 中時 李欣恬

以藝術家為主體的藝術集會「亞當計畫」，邁入第二屆，現各國藝術家，正在寶藏巖駐點創作。（台北表演藝術中心提供）

亞太地區的創作動能在台灣！以藝術家為主體的藝術集會「亞當計畫」，邁入第二屆，現各國藝術家，正在寶藏巖駐點創作。「亞當計畫」在去年由北藝中心發起，來自亞太地區各國的藝術家，在工作坊裡激盪彼此的創意，同時在台灣藝術家的帶領之下，不少外國藝術家透過踏查，更了解台灣，眾人發揮的創作成果之一《島嶼酒吧》，也在今年台北藝術節發表。

2018年亞當計畫再接再厲，首度攜手香港西九文化區、新加坡濱海藝術中心、澳洲Performance Space及紐西蘭國藝會4個國際聯盟夥伴，日前已於寶藏巖展開駐地創作計畫，另外也有新作探討、交流與論壇等系列活動，將一路持續到9月。

藝術家林人中表示，目前國際表演藝術網絡，常是以策展人、製作人的作品需求為導向，而和作品關係最密切的藝術家，缺少更多廣泛且持續相互交流和溝通的機會，因而決定翻轉現況，讓藝術家在亞當計畫裡成為主角。

今年「藝術家實驗室」盛大舉行並公開徵募，總計收到全球178位各種創作領域的藝術家投件報名，最後甄選出12位藝術家，與4位國際聯盟夥伴單位選送之藝術家一同參與「藝術家實驗室」駐地創作計畫。

值得一提的是，本屆「藝術家實驗室」由台灣藝術家黃鼎云及泰國藝術家陳業亮（Henry Tan）共同策展規劃，以「表演性：曖昧、模糊、間隙」（Performativity of the In-between）為題，從藝術家身份與創作實踐的叩問，透過藝術家身份認同、生活實踐、展演空間構成要素、觀眾參與的必要性等等去描繪與激盪表演的各種可能，駐地成果將在亞當年會呈現。

(中時 )