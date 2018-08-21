鄭文燦駁斥升格預算增600億 陳學聖反批「拗話王」

2018年08月21日 18:38 中時 蔡依珍

民進黨市議員張肇良21日質詢桃園各局處執行率，一句「桃園升格預算增加600億元」踩到市長鄭文燦點，讓鄭嚴正駁斥：「這是吳敦義的話！他的話能信的不多！」，直言其他5都不跳腳才怪，「除非吳敦義給我！」陳學聖則反駁斥鄭文燦是「拗話王」，只會花錢、沒有建設。

鄭文燦說，2014年桃園縣政府加上12公所歲出869.87億元，桃園市首年917.81億元、第2年947.51億元、第3年1022.34億元、到今年為1100.54億元，強調升格第1年只增加47.94億元、到今年也只有230.67億元，斥吳敦義信口開河、智庫不認真才會有這種說法，而陳學聖更是狀況外、以訛傳訛。

鄭文燦強調，隨著人口及建設增加，桃園逐年擴大財政規模，他還砲打前朝吳志揚、朱立倫為了拚升格、亂發錢，導致補助款「卡關」，像是一般性補助款及普通統籌分配稅款，吳志揚承諾升格後，每年成長率不能超過2％，所以桃園2014年一般性補助款及普通統籌分配稅款為212.99億元、2015年為239.09億元、2016年為237.67億元、2017年為239.5億元、2018年為243.07億元，強調目前要努力解套這個2％緊箍咒，要以優良市政讓桃園人數自然成長。

陳學聖則反駁斥鄭文燦是「拗話王」，強調吳志揚最後一年歲出633億元，相較鄭文燦1100億元就差近500億，若鄭要把鄉鎮市公所納入，結餘還多了60餘億給鄭文燦花，還不包括賣祖產，諷斥他：「花錢花到忘光了！」強調質疑的是花錢後桃園發展仍然停滯，桃園還是跟4年前一樣，「政策跳票是最可恥、最不負責任的！」

(中時 )