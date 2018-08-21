「台南秈18號」研發成功 年底正式上市

台南農改場副研究員陳榮坤去年成功培育新稻種「台南16號？，今年與研究團隊成功栽培「台南秈18號」，可望提升國產米製品競爭力。（李其樺翻攝）

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台南農改場耗費9年光陰，今年成功培育出新的水稻在來米品種，並命名為「台南秈18號」，具備育成短期、貯放即可加工的優點，預計今年底上市，讓民眾能夠吃到當季秈米製作的碗粿、蘿蔔糕等新鮮米製食品。

農改場副研究員陳榮坤在農改場從事稻米品種栽培研究工作超過20年。去年陳榮坤與研究團隊成功培育出「台南16號」，堪稱是和日本同等級的越光米，可1年收成2次，增加農民收入，成就備受肯定。

陳榮坤表示，市面上常見的碗粿、粄條和蘿蔔糕等米製食品，都是由俗稱「秈米」的在來米製作而成。通常加工米食業者大多以貯放1年以上的米原料「台中秈17號」進行加工，陳化的過程不僅增加倉儲成本與提高倉儲風險，也逐漸喪失新鮮風味。

有鑒於此陳榮坤與研究團隊從2009年開始進行雜交育種，在今年6月完成品種選育，命名為「台南秈18號」。陳榮坤說，相對傳統秈米須放置1年以上，台南秈18號最大的優勢，就是只須貯放2個月就可以加工製作碗粿等米食品，除了降低陳化過程的倉儲風險外，由於加工品質良好、產品口感Q軟，更保留米的新鮮風味，提升國產米加工製品品質。

另外，台南秈18號具有豐產、氮肥施用效益高的特性，有利於農民的收益與政府綠色友善栽培政策的推展。陳榮坤表示，目前已在台南、嘉義試種台南秈18號，預計今年底產品就可以上市，讓民眾吃到更新鮮可口的米製食品。

(中時 )

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