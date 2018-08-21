型男賣鹽酥雞「双」 用創意進軍台中

擁有韓系外型，帥氣的2位主廚，徐豪成（左）與劉鈞澤（右），展現創意廚藝，把鹽酥雞跟潛艇堡加在一起，淋上特調醬汁，一拍即合，主打的鹽酥雞潛艇堡成為店內必嚐招牌。（張妍溱攝）

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炸得酥黃香脆的鹽酥雞配上潛艇堡、薯條，淋上特調醬汁，吃起來清爽不油膩，再搭配一杯冰冰涼涼水果冰沙，尤其夏天中午天氣熱，很多人沒食慾，買來當午餐，相當有飽足感。（張妍溱攝）

彰化員林知名「双鹽酥雞」進軍台中一中商圈，除了延續好滋味，具韓系外型、帥氣的2位主廚，徐豪成與劉鈞澤，展現創意廚藝，將鹽酥雞跟潛艇堡加在一起，淋上特調醬汁，一拍即合，主打的鹽酥雞潛艇堡為店內必嚐招牌，人氣夯。

原只是在員林市區路邊一家鹽酥雞攤，老闆「大双」徐豪成說，「餐廳也能賣國民小吃」，將台式鹽酥雞和西式義大利麵與燉飯結合一起，讓路邊攤等級的鹽酥雞，一躍成為餐廳料理，6年前員林店打響名號後，2017年於台中開設中科分店。

徐豪成指出，念大學時學的是西餐，尤其是創意料理，讓他在料理界闖出一片天，他將炸得酥黃香脆的鹽酥雞配上潛艇堡、薯條，淋上特調醬汁，吃起來清爽不油膩，再搭配一杯冰冰涼涼水果冰沙，尤其夏天中午天氣熱，很多人沒食慾，買來當午餐，相當有飽足感。

曾在日本料理店擔任廚師的「小双」老闆劉鈞澤說，原本只是賣鹽酥雞，但吃起來總覺得「乾乾的」，好像少了什麼，自己研發照燒醬及各式醬汁，多方嘗試，發現鹽酥雞搭特調醬汁，激出美味火花。台中人喜歡吃美食，新料理接受度高，因此進軍一中商圈。

12年前以鹽酥雞攤起家，2位7年級生的年輕老闆，打造旗下品牌，新型態「双鹽酥雞」以西餐咖啡廳、美食街小吃、進軍台中美食市場，下個月將在忠明南路開幕的台式茶餐廳，更集合珍珠奶茶、鹽酥雞、鍋燒意麵等平民小吃吸引老饕們朝聖。

(中時 )

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