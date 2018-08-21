松菸槍擊案幕後主嫌落網 松聯幫華哥否認涉案

北市松山文創園區從去年底接連發生3起槍擊案，檢警偵辦懷疑與富邦建設的土方工程利益有關，經檢警長期追查，20日將疑似主嫌、松聯幫綽號「華哥」的柯姓男子拘提到案。(中時資料照)

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北市松山文創園區從去年底接連發生3起槍擊案，檢警偵辦懷疑與富邦建設的土方工程利益有關，3起槍擊案的槍手雖然迅速落網或出面投案，但幕後藏鏡人卻一直逍遙法外，檢警經長期追查，20日將疑似主嫌、松聯幫綽號「華哥」的柯姓男子拘提到案，柯嫌雖矢口否認犯案，21日仍被依恐嚇罪嫌移送北檢複訊。

警方調查，在去年第一起槍擊案發生前，曾有一名郭姓男子到建設公司嗆聲，自稱是松聯幫華哥的小弟，表示要介入北市遼寧街建案的土方工程。過沒多久，建設公司就遭歹徒闖入、對空鳴槍恐嚇。

第一起槍擊案槍手到案後，獲得交保，讓檢警第一時間錯失往上追查的機會，更沒想到隨後又接連發生2起槍擊案。警方雖然立即逮獲槍手、並聲押獲准，但還是查不出柯嫌直接涉案的證據。

46歲柯嫌被傳出是槍擊案的藏鏡人後，曾主動放話喊冤，表示願到警局說明。柯嫌後來跑到上海，檢警一度懷疑他是畏罪潛逃，但柯一周後就返台，此後就沒有再出境，讓檢警只能持續暗中蒐證。

檢警從第2、3起槍擊案向上追查，發現都是由台南一名魏姓男子出資，透過中間人尋找槍手犯案，5月將魏男逮捕到案，並聲押獲准。

檢警查出，魏男是柯嫌的小弟，兩人曾一起經營過賭博電玩，且經常聯繫、見面，但槍擊案發生後，柯嫌即刻意降低聯絡頻率，魏男也不肯供出幕後教唆者。

柯嫌到案後，矢口否認涉案，還抱怨傳言指他是幕後藏鏡人，害得朋友都不敢靠近他。檢警發現，柯嫌的財力並不雄厚，不排除是先「投資」、找槍手花光了，到現在卻遲遲未得到「回報」，或是幕後還有其他主嫌操控，刻擴大偵辦中。

(中時 )

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