昔日戲劇女星轉戰商場當保險女王

2018年08月21日 18:34 中時 洪秀瑛

陳明利。（奧汀整合行銷提供）

周遊重現「阿姑親一下」畫面。（奧汀整合行銷提供）

臺灣70年代紅極一時的女星陳明利，當紅時急流勇退遠嫁新加坡，歷經人生波折而轉戰保險業，今為9月26日於臺北國際會議中心舉辦的亞洲巡迴慈善演講召開記者會。

64歲的陳明利，隔了20幾年回台，今一上台看到媒體捧場，感動到掉淚，現場除了湯蘭花，名製作人周遊也排開工作，在台上與陳明利緊緊相擁，因為太感動還忍不住掉淚，與陳明利40年沒見的林友梅、吳敏等人，也都特別站台。湯蘭花表示，｢雖然我跟她們過去的演藝圈沒甚麼關係，但我認識陳明利時，覺得是我的良師益友，人生不可能順遂，但當你遇到益友，這是很重要的。」

移民到新加坡38年的陳明利，衣錦還鄉，把經歷撰寫成兩本新書《回到初心：華人保險天后陳明利的慕勤人生》及《本分：華人保險天后陳明利的成功心法》。她說，從小演戲經驗幫了很多，經歷了負債低潮又重生，有時候在家裡靜靜回想，「這一切彷如在演戲。」她說，曾想過了結自己，但想到家鄉的媽媽，因為爸爸過世時要她好好照顧媽媽，自己又堅強了起來，自己的個性也從帶刺的榴槤變成圓融的西瓜表面。

｢當時在1985年遇到困境，當時是最低潮，無以言語，從天上掉到地上，而且一直被追債，半夜連環扣感覺，至今想起來很恐怖。那種苦不是說想變就變，當時台灣經濟不好，人家又不相信妳怎麼會沒錢。」陳明利表示，負債最糟時，｢我們夫妻身上只有新幣15元，水電都被剪斷，又去借錢還水電費，我的秘書跟了36年，沒錢去付水電費，秘書還借錢給我。」

許多人都以為陳明利嫁去新加坡是嫁給富商，其實不然，｢我第一次到我的婆家，才發現是很偏僻房子，當時小姑帶我去洗手間，才發現是個洞的茅屋洗手間。」她開始做保險業，幾乎都不會講一句英文的她，開始努力學習。

她表示，有不懂的地方就查字典，然後寫在筆記上，把一個題目反覆去看去想，「因為考保險證照時都是英文，我就把公司300題的模擬考試卷及答案全背起來，有時候會從半夜背到早上，再去上班，我跟自己說，所有考試一次都要過」。所以最後一張重要的保險證照，年輕人考1年半，她只花3個月。

(中時 )