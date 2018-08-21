亞運》射箭反曲弓男女混合賽 我與南韓資格賽同破世界紀錄

中華男子射箭隊最高分是湯智鈞的670分，團體成績排名第3。（陳怡誠攝）

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中時電子報
／雅加達報導

雅加達亞運射箭賽21日展開男、女子組反曲弓資格賽，南韓選手依舊主宰賽場，中華隊表現也不錯，在男、女混合賽累計1344分，與南韓同時打破世界紀錄。

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今天亞運女子射箭資格賽率先登場，中華隊排出雷千瑩、譚雅婷、彭家楙與羅筱媛4人出賽，其中雷千瑩表現最好、72箭射出674分，個人排名第4，譚雅婷672分排名第6，彭家楙664分排名第8，羅筱媛510分排名第63名。

亞運中華反曲弓射箭女子個人排名賽，中華隊選手雷千瑩拿下674分、排名第4，表現相當亮眼。中央社記者吳翊寧雅加達攝　107年8月21日

南韓選手姜彩榮不畏亂風干擾，射出681分、追平亞運會紀錄，其中40箭射出滿分，排名第2的是南韓選手李恩京680分。不過，團體成績以南韓的2038分排名第1、中華隊排名第2、中國大陸1960分名列第3。

由於射箭場地的風向混亂，嚴重干擾球員的射箭表現，下午進行男子組資格賽，中華隊男子選手魏均珩一度因不滿自己的成績而有點不高興，他說，賽場上的風向很亂，變來變去還抓不太到目標。

倒是年紀最輕、17歲的湯智鈞展現初生之犢不畏虎的架勢，他以快速放箭克服「亂風」擾亂，中華射箭隊總教練林政賢指出，風向亂時，快速放箭確實有一點優勢。

中華男子射箭隊最高分是湯智鈞的670分，團體成績排名第3；不過，中華隊女子選手最高分雷千瑩的分數與男子最高分湯智鈞的分數總合就是混合賽分數，他們的分數是1344分，而南韓混合賽分數1364分，雙雙打破1343分的世界紀錄。

(中時電子報)

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